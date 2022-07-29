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Zabıtaların yakaladığı yabancı uyruklu dilencinin evi ve arabası olduğu ortaya çıktı!

29.07.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocukların dilendirildiği ihbarı üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, dilendiren şahısları yakaladı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahısların evinin ve arabasının olduğu ortaya çıktı.

Zabıtaların yakaladığı yabancı uyruklu dilencinin evi ve arabası olduğu ortaya çıktı!

Gemlik ilçesi Doktor Ziya Kaya Mahallesi'nde Yalova yolu üzerinde çocukların dilendirildiği ihbarı üzerine zabıta ekipleri olay yerine gitti. Zabıtaya mukavemet gösteren yabancı uyruklu şahıslar, Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne getirildi. Mustafa Maher isimli dilencinin üzerinden 570 TL çıkarken, aracında daha fazla para olduğu belirlendi. Eskişehir Odunpazarı'nda evi de olduğu öğrenilen şahıs, iki çocukla dilencilik yaptığını itiraf etti. Mustafa Maher ve Malik Ali Muhammed isimli şahıslara işlem yapılırken, dilencilerin üzerinden çıkan paralara el koyuldu.

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Olay yerindeki vatandaşların şahsın çocuklara kötü davrandığını ve zorla çalıştırdığını söyleyerek şikayetçi olduğu öğrenildi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise güvenlik sorgulamasında şahısların suç kaydı olmadığını belirledi. (İHA)

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