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  4. Zabıtanın ceza keseceğini anlayan dilenci kadın ortalığı birbirine kattı!

Zabıtanın ceza keseceğini anlayan dilenci kadın ortalığı birbirine kattı!

02.12.2020 14:32 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar'da dilencilik yapan kadın, zabıta memuru kendisine müdahale edince ortalığı birbirine kattı. Sokakta çocuğuyla dilenirken zabıtaya yakalanan kadın, bağırarak küfürler etti. Zabıtanın işlem yapmasına engel olan kadın, olay yerinden ayrıldı.

Olay, Burmalı mahallesi Bankalar caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kucağındaki bebek ile sokakta dilencilik yaparak vatandaşlardan para toplayan bir kadın ihbarını alan Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine gelerek kadını buldu.

KÜFÜR VE HAKARET SAVURDU

Zabıta ekipleri kadına hakkında işlem yapılmak üzere belediyeye götürüleceğini söyledi. Bunu duyan ve yaşı genç olan kadın ise hemen görevlilere tepki göstererek bağırmaya başladı. Zabıta ekipleri kadını sakinleştirmeyi başaramayınca olay yerine polis istedi. Bu arada kadın sokakta bağıra çağıra küfür ve hakaretler ederek zabıtadan uzaklaşmaya başladı.

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DURDURMAYA ÇALIŞTILAR AMA...

Ekipler kadını durdurmak için müdahale de bulunsa da bunda başarılı olamadı. Kadın bir süre bölgede bağırdıktan sonra gözlerden kayboldu.

Ekipler ise olay yerinde bekledikten sonra bölgeden ayrıldı.

İHA

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