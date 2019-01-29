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Zabıtanın darp ettiği seyyar satıcı şikayetçi oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 22:21 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde zabıtalar tarafından darp edilen bir seyyar satıcı karakola giderek şikayetçi oldu.Konak ilçesine bağlı Çankaya’da, zabıta ve seyyar satıcı arasındaki kavga amatör kameralara yansıdı.

İzmir’in Konak ilçesinde zabıtalar tarafından darp edilen bir seyyar satıcı karakola giderek şikayetçi oldu.
Konak ilçesine bağlı Çankaya’da, zabıta ve seyyar satıcı arasındaki kavga amatör kameralara yansıdı. Görüntülerde seyyar satıcı Murat Mençul (26), yaşanan kavgada zabıtalar tarafından darp edildi. Satıcının tekme-tokat dövüldüğü görülürken, olay sonrasında seyyar satıcının yüzü tanınmaz hale geldi.
Sağ gözüne tekme alan Mençul, yaşananları anlattı. Elinde satır ve bıçak olduğu iddiasına değinen Mençul, elinde satır veya bıçak bulunmadığını öne sürdü. Tatlı tezgahını üç gün önce açtığını ifade eden satıcı, "Bu hak değil" dedi.

"Elimde kesinlikle bıçak satır yoktu"
Seyyar satıcı Murat Mençul, şöyle devam etti:
"Zabıtalar çağırdı. Beni Dövdüler. Tekme-tokat vurdular. Elimde kesinlikle bıçak satır yoktu. Kameralar var, insanlar da oradaydı kesinlikle. Arabanın kapağında elim kaldı. En son bana biber gazi sıktılar. Beni yere düşürdüler dövdüler. Bugün gittim şikayetçi oldum. Arabamı elimden aldılar. Normal sivil zabıtaların yanlarına gittim. Birisi benim elimi büktü. Öbürü arabayı aldı, parmağım zaten arabanın arasında kaldı. Vatandaş geldi ayırmaya çalıştı. Ben İzmir’e yeni geldim. Bu hak değil yani. 3-4 gündür bu işe başladım. Zaten ben ameliyat olmuştum çalışamıyordum. Buraya İzmir’e annemin yanına geldim."

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