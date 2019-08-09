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Zabıtaya bıçaklı saldırı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 17:57 | Son Güncelleme

 SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, Mehmet T.

Zabıtaya bıçaklı saldırı kamerada

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, Mehmet T. husumetli olduğu zabıta memuru Yusuf S. ile sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga etti. Kavganın ardından markete giderek bıçak satın alan Mehmet T., Yusuf S.’yi yaraladı. Kavga anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde, Pamukova Yenice Mahallesi Müftüzade Sokak'ta meydana geldi. Pamukova Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan Yusuf S. ile husumetli olan Mehmet T. sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. İkili çevredekiler güçlükle ayırırken, Mehmet T. bir markete girerek bıçak satın alıp Yusuf S.'nin yanına geri döndü. Mehmet T., Yusuf S.'yi bıçaklayarak yaraladı. Yusuf S., kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ce polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yusuf S., ardından Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, Mehmet T.'yi gözaltına alırken, olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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Zabıtaya bıçaklı saldırı kameradaZabıtaya bıçaklı saldırı kameradaZabıtaya bıçaklı saldırı kameradaZabıtaya bıçaklı saldırı kamerada

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