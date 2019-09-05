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Zabıtaya kızdı intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 13:39 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da zabıta ekipleri ile yer konusunda tartışma yaşayan seyyar satıcı tadilat halindeki binanın 7’nci katına çıkarak intihara kalkıştı.Edinilen bilgiye göre, olay, Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi’nde meydana geldi.

Şanlıurfa’da zabıta ekipleri ile yer konusunda tartışma yaşayan seyyar satıcı tadilat halindeki binanın 7’nci katına çıkarak intihara kalkıştı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi’nde meydana geldi. Zabıta ekipleri, tadilatı yapılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası çevresindeki seyyar satıcıları, güvenlik nedeniyle bölgeden uzaklaştırdı. İddiaya göre, İsmail Ç., duruma tepki göstererek uzun yılardır bulunduğu yerinden ayrılmak istemedi. Zabıta ekipleri tarafından telefon aksesuarı satışı yaptığı tezgahı alınarak bölgeden uzaklaştırılan seyyar satıcı, tadilatı yapılan binanın en 6’ncı katındaki pencereden bir ayağını çıkararak intihara kalkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisin güvenlik önlemleri aldığı bina çevresinde itfaiye ekipleri de atlama yatağı yerleştirdi. Sağlık ekiplerinin de hazır beklediği bölgede seyyar satıcının bir anlık dalgınlığından faydalanan bir vatandaş şahsı içeri çekerek intihardan kurtardı.
Gözaltına alınan seyyar seyyar satıcı polis otosuna konularak ifadesi için karakol götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zabıtaya kızdı intihara kalkıştı

Zabıtaya kızdı intihara kalkıştı

Zabıtaya kızdı intihara kalkıştı

Zabıtaya kızdı intihara kalkıştı

Zabıtaya kızdı intihara kalkıştı

Zabıtaya kızdı intihara kalkıştı

Zabıtaya kızdı intihara kalkıştı

Zabıtaya kızdı intihara kalkıştı

Zabıtaya kızdı intihara kalkıştı

Zabıtaya kızdı intihara kalkıştı

Zabıtaya kızdı intihara kalkıştı

Zabıtaya kızdı intihara kalkıştı

Zabıtaya kızdı intihara kalkıştı
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