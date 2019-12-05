HABER

Zabıtaya kızıp terazisini böyle parçaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 16:41 | Son Güncelleme

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde sokakta kestane satan seyyar satıcı bir hafta içerisinde kendisine zabıta tarafından binlerce liralık ceza kesildiğini iddia ederek, sokak ortasında terazisini parçaladı.Olay, Merkezefendi ilçesi Bayramyeri Meydanı’nda meydana geldi.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde sokakta kestane satan seyyar satıcı bir hafta içerisinde kendisine zabıta tarafından binlerce liralık ceza kesildiğini iddia ederek, sokak ortasında terazisini parçaladı.
Olay, Merkezefendi ilçesi Bayramyeri Meydanı’nda meydana geldi. İddialara göre, meydanda seyyar tezgah ile kestane satan Cümali Özdemir isimli seyyar satıcı, Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, resmi kayıtları olmasına rağmen baskı yaptıklarını ve satış yapmasına izin vermediklerini ileri sürdü. Bir hafta içerisinde kendisine binlerce liralık ceza yazıldığı iddia eden Cümali Özdemir, bir kez daha zabıta ekiplerini karşısında görünce herkesin gözü önünde terazisini parçaladı. Kalabalığın şaşkın bakışları altında tezgahındaki teraziyi yere atıp parçalayarak sinir krizleri geçiren Özdemir, sonrasında ise vatandaşlara bağırarak hayır yaptığını ve kestaneleri ücretsiz vereceğini söyledi. Özdemir, kendisine çeşitli gelirler adı altında ceza yazıldığını savunarak kendisinin usulsüzlük yapmadığını belirtti. Özdemir, “Yazıklar olsun. 4 çocuğumun nafakasını çıkarıyorum. Pazara gidiyorum zabıta, buraya geliyorum zabıta. Ben vergimi ödüyorum. Benim sesimi duyun Merkezefendi Belediyesi Zabıtasından şikayetçiyim. 2 günde bir bana bin 200 TL ceza kesiyorlar. Ne yapayım ben eski hükümlüyüm diye kimse bana iş vermiyor. Ben ne yapayım? Hırsızlık mı yapayım? Şurada 50 kilogram mal satıp çocuklarımızın rızkını çıkarıyorum. Onların tek istediği şey rüşvet. Verirsen senden iyi yok” diye konuştu.
Olay sonrası bölgeye tekrar gelen Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Özdemir ile konuşarak olaya çözüm bulunacağını söyledi.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
11 yıldır aranıyor... Bulana 100 bin dolar ödül11 yıldır aranıyor... Bulana 100 bin dolar ödül
Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Okula gidiyorum' deyip evden çıktı, burada bulundu

'Okula gidiyorum' deyip evden çıktı, burada bulundu

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Küçükkaya ile Göksu arasında dikkat çeken diyalog!

Küçükkaya ile Göksu arasında dikkat çeken diyalog!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Tarihi anlaşma bugün Meclis'te

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Tarihi anlaşma bugün Meclis'te

Mini şortlu pozuyla olay oldu!

Mini şortlu pozuyla olay oldu!

Sigarada yeni dönem bugün başlıyor! 20 bin TL cezası var

Sigarada yeni dönem bugün başlıyor! 20 bin TL cezası var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un cezası belli oldu

Eski HSYK Daire Başkanı hakkında karar!

Rus denizaltısı 'Novorossiysk' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus denizaltısı 'Novorossiysk' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul tahliye edildi (Alparslan Kuytul kimdir?)

Alparslan Kuytul tahliye edildi

Bartın'daki vahşete inceleme! 6 köpek ölü bulunmuştu

Bartın'daki vahşete inceleme! 6 köpek ölü bulunmuştu

Son dakika: Bakan Selçuk'tan Şule Çet davası açıklaması

Bakan Selçuk'tan Şule Çet davası açıklaması

Karaköy-Kadıköy vapurundaki taciz olayında yeni gelişme! Kendin bu sözlerle savundu

Vapurdaki 'zincirleme taciz' olayında flaş sözler! Böyle savundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.