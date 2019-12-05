Zabıtaya kızıp terazisini böyle parçaladı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde sokakta kestane satan seyyar satıcı bir hafta içerisinde kendisine zabıta tarafından binlerce liralık ceza kesildiğini iddia ederek, sokak ortasında terazisini parçaladı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Bayramyeri Meydanı’nda meydana geldi. İddialara göre, meydanda seyyar tezgah ile kestane satan Cümali Özdemir isimli seyyar satıcı, Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, resmi kayıtları olmasına rağmen baskı yaptıklarını ve satış yapmasına izin vermediklerini ileri sürdü. Bir hafta içerisinde kendisine binlerce liralık ceza yazıldığı iddia eden Cümali Özdemir, bir kez daha zabıta ekiplerini karşısında görünce herkesin gözü önünde terazisini parçaladı. Kalabalığın şaşkın bakışları altında tezgahındaki teraziyi yere atıp parçalayarak sinir krizleri geçiren Özdemir, sonrasında ise vatandaşlara bağırarak hayır yaptığını ve kestaneleri ücretsiz vereceğini söyledi. Özdemir, kendisine çeşitli gelirler adı altında ceza yazıldığını savunarak kendisinin usulsüzlük yapmadığını belirtti. Özdemir, “Yazıklar olsun. 4 çocuğumun nafakasını çıkarıyorum. Pazara gidiyorum zabıta, buraya geliyorum zabıta. Ben vergimi ödüyorum. Benim sesimi duyun Merkezefendi Belediyesi Zabıtasından şikayetçiyim. 2 günde bir bana bin 200 TL ceza kesiyorlar. Ne yapayım ben eski hükümlüyüm diye kimse bana iş vermiyor. Ben ne yapayım? Hırsızlık mı yapayım? Şurada 50 kilogram mal satıp çocuklarımızın rızkını çıkarıyorum. Onların tek istediği şey rüşvet. Verirsen senden iyi yok” diye konuştu.

Olay sonrası bölgeye tekrar gelen Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Özdemir ile konuşarak olaya çözüm bulunacağını söyledi.

