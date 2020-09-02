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Zabıtaya tabureli saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 12:14 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta yabancı uyruklu işportacıya müdahale etmek isteyen bir zabıta memuruna, çevreden bir kişi plastik sandalye ile saldırdı.

Esenyurt’ta yabancı uyruklu işportacıya müdahale etmek isteyen bir zabıta memuruna, çevreden bir kişi plastik sandalye ile saldırdı. O anlar vatandaşın cep telefonuna böyle yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Aşık Veysel Caddesinde meydana geldi. Yabancı uyruklu bir kişinin, yol üzerinde açtığı tezgahta saat ve kemer sattığını gören zabıta ekipleri bu duruma müdahale etmek istedi. Yabancı uyruklu şahısın yanına gelen ekipler, mallara el koymak istediği esnada çevredeki vatandaşlar duruma engel olmak istedi. Vatandaşlar ve zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı.
Yaşanan tartışma sonrası tezgahı toplamada ısrarcı davranan zabıta ekipleriyle vatandaşlar arasında kavga çıktı. Bu sırada bir kişi etrafta bulunan plastik tabureyi zabıta memuru İsmail Mengü’nün kafasına defalarca vurarak kırdı. Aldığı darbeler sonrası kafasında yarılma meydana gelen memur hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olaylar ise bir vatandaşın cep telefonuna böyle yansıdı.

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