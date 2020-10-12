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  4. Zabıtaya tehdit savurdu, saldırdı! Seyyar satıcı sokağı birbirine kattı

Zabıtaya tehdit savurdu, saldırdı! Seyyar satıcı sokağı birbirine kattı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2020 17:42 | Son Güncelleme

Antalya'da zabıta görevlisinin kendisini görüntülemesi üzerine görevli A.Ö.'ye saldıran seyyar satıcının yaptıkları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Zabıta görevlisinin ellerine vurarak tehditler savuran seyyar satıcı, bir süre sonrası A.Ö.'nün yanından ayrılarak ara sokaklara doğru gitti ve gözden kayboldu. Saldırıya uğrayan A.Ö'nün ise parmaklarının zedelediği öğrenildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, cadde üzerinde denetim yaptıkları sırada kaldırımda maske satan, adının Emrah olduğu belirtilen satıcıya tezgâhını kaldırmasını söyledi. Bu sırada cep telefonu kamerasını açıp kaydetmeye başlayan zabıta memuru A.Ö.'ye tehditler savuran seyyar satıcı, elinden telefonu almak istedi. Kendisine uygulanan şiddeti kaydetmeye devam eden A.Ö.'ye neden görüntü aldığını soran seyyar satıcı, "Hırsızlık yapmıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Derdiniz ne sizin" diyerek saldırdı.

VATANDAŞLARDAN YARDIM İSTEDİ

Diğer memurların uzakta olması nedeniyle saldırı karşısında yalnız kalan zabıta memuru A.Ö ise vatandaşlardan yardım istedi. A.Ö, "Polisi arar mısınız? Yanımda telsizim yok" diye seslendi.

PARMAKLARINDA ZEDELENME VAR

Seyyar satıcı ara sokaklarda gözden kaybolurken, A.Ö.'nün el parmaklarında zedelenme olduğu belirtildi.

DHA

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