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Zabıtaya tokat pahalıya patladı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 11:23 | Son Güncelleme

Emniyet şeridinden geçen zabıta memuruna tokat atarak bayılttığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali için zorla getirme kararı çıkarıldı. Müşteki zabıta memurunun ifadesinde, “Emniyet şeridine girdiğimi görmüş. Bana 3 kez tokat attı, şiddetin etkisiyle yere düştüm” diyerek şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kartal’da geçtiğimiz yıl aralık ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, trafikte emniyet şeridini kullandığı iddiasıyla zabıta memuru Kenan Fidan’a tokat atarak dövmüştü. Şiddetin etkisiyle zabıta memuru Fidan bayılmıştı. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilmişti.

“KASTEN YARALAMA" SUÇUNDAN SORUŞTURMA

Olayın ardından görevinden uzaklaştırılan Tayfun Karali hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca “kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama” suçundan soruşturma başlatıldı.

“3 KEZ TOKAT ATTI, ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan müşteki Kenan Fidan’ın, “Olay günü toplantıya yetişmek için Zabıta Müdürlüğü’ne ait bir araca bindim. Trafik yoğun olduğu için emniyet şeridine girdim. Daha önce geç kalanlara Daire Başkanı tepki göstermişti. Bu yüzden emniyet şeridine girdim. Benim emniyet şeridine girdiğimi görmüş. Beni yanına çağırıp küfür etti. Konuyu ifade edeceğim esnada 3 kez tokat attı. Ben hiçbir şekilde tepki vermedim. Daha sonra şiddetin etkisiyle yere düştüm. Beni ambulansla hastaneye kaldırmışlar” dediği ve şüpheliden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

ZORLA GETİRME KARARI ÇIKTI

Tayfun Karali hakkında ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadesinin alınması için zorla getirme kararı çıkarıldı.
Vatandaşın şikayeti üzerine Tayfun Karali hakkında Çağlayan Adliyesi'nde aynı konuya ilişkin bir soruşturma daha başlatıldığı, dosyanın yetkisizlik kararı ile Anadolu Adliyesine gönderilmesiyle iki dosyanın birleştirildiği öğrenildi. Öte yandan, olay anına ait görüntülerin incelenmesine yönelik bilirkişi raporunun dosyaya girdiği bilgisine ulaşıldı.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
ŞİKAYETCI DEĞİMİŞ BUDA SALAK O ZAMAN GIT O NU DÖV
bu kendini bilmez kansıza umarım gereken ders verilir,adam şikayetci olamıyo cünkü beslemasi gereken bir ailesi var şikayetci olursa işinden olacak.
Amiri icerimi atacaklar ifade için zorla getirilme kararı çıkmış olayı buyutecek bir durum yok mağdur şikayetçi değil ifade verecek mahkeme bitecek.
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