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Zac Efron'un yeni sevgilisi Vanessa Valladares'in deniz tatili

06.03.2021 13:51 | Son Güncelleme:
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Film çekimi için gittiği Avustralya'da gönlünü orada yaşayan Vanessa Valladares'e kaptıran Zac Efron'un aşkı sürüyor.

Koronavirüs pandemisinin ilk günlerinde, Avustralya'dan seyahat kısıtlamaları nedeniyle ülkesi ABD'ye dönemeyen Zac Efron da ülkeye iyice alıştı görünüşe göre. Oyuncu, vaktinin büyük bölümünü orada geçiriyor. Zaman zaman da ülkesine gidip tekrar dönüyor.

BİRLİKTE GEZEMİYORLAR

Zac Efron ABD ziyaretini tamamladıktan sonra tekrar Avustralya'ya döndü. Ancak kurallara göre 14 gün karantinada kalması gerektiğinden bir süre de sevgilisi Valladeres ile birlikte görünmüyor.

TEK BAŞINA PLAJ KEYFİ

Efron'un karantina sürecinde sevgilisi VanesasValladarek de tek başına plajda görüntülendi. Krem rengi puantiyeli bir bikini giyen genç kadın önceki gün Sidney'de objektiflere takıldı.

EVİNE DÖNDÜ

Kendi başına plajın keyfini çıkaran genç kadın günün sonunda kekrar evine döndü.

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karantina
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