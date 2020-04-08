MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zac Efron kaslı vücudundan dolayı pişman!

Zac Efron kaslı vücudundan dolayı pişman!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2020 09:35 | Son Güncelleme

Zac Efron, bir YouTube kanalında yayınlanan programda, Baywatch filmi için kas yaptığı vücudundan pişmanlık duyduğunu itiraf etti.

Ünlü oyuncu Zac Efron, 1990’lara damgasını vuran Baywatch dizisinin 2017’de çekilen film versiyonunda başrolde yer almış ve kaslı vücuduyla hayranlık uyandırmıştı.

BGUS_894936_002
Geçen gün YouTube kanalında yayınlanan programa katılan Efron, vücudu ile ilgili ilginç itiraflarda bulundu. Filmdeki vücuduna bir daha asla dönmek istemediğini söyleyen oyuncu, o vücuda sahip olabilmek için zor günler geçirdiğini anlattı ve “Kafayı yemiştim. Delirmiş gibi vücudum için gerekli suyu, vücudumdan atmak için çaba sarfediyordum. Bu çok aptalcaydı” dedi.

BGUS_894936_009

Filmde Olympian Matt Brody karakterini canlandıran oyuncu, kas yapabilmek için aylarca sıkı bir spor programı uyguladığını, organik protein ve sebze ile beslenerek vücut yağ düzeyini yüzde 5’te tuttuğunu da söyledi…

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Makineye koymadan önce sakın yıkamayın Makineye koymadan önce sakın yıkamayın
Kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bu paraya villada otururdumKirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bu paraya villada otururdum
Makyajsız haliyle şaşırttıMakyajsız haliyle şaşırttı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
zac efron, kaş, youtube,

En Çok Okunan Haberler

'2-3 ay sonra salgını kontrol altına alabiliriz'

'2-3 ay sonra salgını kontrol altına alabiliriz'

Ramazan'da camiler açık olacak mı? Açıklama geldi

Ramazan'da camiler açık olacak mı? Açıklama geldi

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 5 sivil şehit

PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 5 sivil şehit

La Casa de Papel'in yıldızından İstanbul itirafı! Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi

La Casa de Papel'in yıldızından İstanbul itirafı! Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Hangi renk ne anlama geliyor?

Hangi renk ne anlama geliyor?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Çileden çıkaran uyarı! 'Rezaletten çekinmem'

Çileden çıkaran uyarı! 'Rezaletten çekinmem'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

ATV canlı yayında kriz!

ATV canlı yayında kriz!

Bu halinden eser kalmadı! Estetikle bambaşka biri oldu

Bu halinden eser kalmadı! Estetikle bambaşka biri oldu

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rita Wilson ölmesi durumunda Tom Hanks’ten istediklerini açıkladı

'Senden önce ölürsem, uzun süre üzülmeni istiyorum'

İki Grammy ödüllü sanatçı John Prine koronavirüsten yaşamını yitirdi

İki Grammy ödüllü sanatçı koronavirüsten yaşamını yitirdi

Playboy modelinin baş başa karantina teklifi tuzak çıktı

Playboy modelinin baş başa karantina teklifi tuzak çıktı

Şeyma Subaşı sevgilisiyle stok yaptı

Şeyma Subaşı sevgilisiyle stok yaptı

Kubilay Aka Love101 hakkında ‘Çok güzel bir iş çıkardık’ dedi

Sokakta 'Evde kal' mesajı

Demet Akalın ağzını bozdu! 'G.t bacak...'

Demet Akalın ağzını bozdu! 'G.t bacak...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.