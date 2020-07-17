Zafer Algöz'den Ozan Güven açıklaması! 'Annemin derdine düştüm'

Oyuncu Zafer Algöz, önceki akşam Etiler'deki bir kebapçıdan çıkarken objektiflere takıldı. Ayaküstü basın mensupları ile sohbet eden Algöz, pandemi sürecinde pek dışarı çıkmadığını belirtti.

Keyifsiz halleriyle dikkat çeken Zafer Algöz, "Dışarı çıkacak durumda değildik. Annem hasta olduğu için hastanelerde koşturduk" ifadelerini kullandı. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; annesinin rahatsız olduğunu ilk kez söyleyen Zafer Algöz, "Ne olduğunu söylemeyeyim ancak yavaş yavaş iyiye gidiyor" ifadelerini kullandı.

"BEN ANNEMİN DERDİNE DÜŞTÜM"

Basın mensupları Algöz'e yakın arkadaşı Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddialarını hatırlattı.

Oyuncu, konuyla ilgili "Arkadaşlar Ozan'la ya da hanımefendiyle konuşmadım. Ben kendi annemin derdine düştüm" şeklinde konuştu.

