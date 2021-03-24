Zafer Algöz kimdir, kaç yaşındadır? Zafer Algöz nereli?

Zafer Algöz, 30 Ağustos 1961 tarihinde dünyaya gelmiş ve çok genç yaşta tiyatroculuğa atılmıştır. Ünlü oyuncu çok uzun yıllar sadece tiyatrolarda yer almış ve gelen dizi - film tekliflerini çok uzun süre reddetmiştir.

ZAFER ALGÖZ KİMDİR?

Zafer Algöz, 30 Ağustos 1961 tarihinde Kars'ta dünyaya gelmiştir. Zafer Algöz, 1975 sezonunda Bursa Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde açılan "Gençlik Kursları" ile tiyatro eğitimi almış ve 1980 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazanmıştır. Zafer Algöz, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 1985 yılında mezun olup aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sanat yaşamına başlamıştır.

1989 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları’na tayin olan Zafer Algöz, birçok oyunda rol aldı, dizi ve sinema filmleri ise çok uzun bir süre geri çevirdi. İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmaktadır. Ayrıca League of Legends adlı MOBA oyununda Türkiye sunucusu açılışa özel Gangplank adlı şampiyonun Barbaros adlı kostümünü seslendirmiştir.