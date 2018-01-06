Zafer Algöz'den Ayça Tekindor'a Arif ve 216 için sert cevap

Cem Yılmaz’ın yeni filmi Arif V 2016 bugün vizyona girdi. Filmi izleyen Ayça Tekindor, filmi beğenmediğini dile getirdi.
Ayça Tekindor sosyal medya hesabından Arif V 2016 filmi için; ‘‘ Muhtemelen hayatımda izlediğim en kötü film Arifv216. Gerçekten şaşırdım’’ dedi.
Tekindor’un bu yorumunu gören filmin oyuncularından Zafer Algöz, bir döneme damga vuran 'Yıkılıyo' şarkısının sahibi Ayça Tekindor’a twitter hesabından yanıt verdi. İşte ünlü oyuncunun yanıtı:
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