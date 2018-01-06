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Zafer Algöz'den Ayça Tekindor'a Arif ve 216 için sert cevap

MAGAZİN HABERLERİ | 06.01.2018 09:27 | Son Güncelleme 1 saat önce

Arif V 2016 beğenmediğini sosyal medyadan paylaşan Ayça Tekindor'a, filmin başrol oyuncularından Zafer Algöz'den ilginç bir tepki geldi.

Zafer Algöz'den Ayça Tekindor'a Arif ve 216 için sert cevap

Cem Yılmaz’ın yeni filmi Arif V 2016 bugün vizyona girdi. Filmi izleyen Ayça Tekindor, filmi beğenmediğini dile getirdi.

Ayça Tekindor sosyal medya hesabından Arif V 2016 filmi için; ‘‘ Muhtemelen hayatımda izlediğim en kötü film Arifv216. Gerçekten şaşırdım’’ dedi.

Tekindor’un bu yorumunu gören filmin oyuncularından Zafer Algöz, bir döneme damga vuran 'Yıkılıyo' şarkısının sahibi Ayça Tekindor’a twitter hesabından yanıt verdi. İşte ünlü oyuncunun yanıtı:

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Anahtar Kelimeler:
Zafer Algöz Arif V 216

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
ünlü komedyenlerin hepsinin kendine ait bir KADROSU var artık.işte şafak sezerin,cem yılmazın ata nın v.s...çok acayip bi durum.şirketleşen filmler:)).. sanat hayatımıza ne kattıklarıda hiç tartışılmaz sıfır tabiki.hele cem yılmaz kardeşim stand upda kimse eline su dökemez.ne işin var sinemayla.bir hayranın olarak goradan sonra (tw hariç)hiç bir filmine sinemada gitmedim.yani eleştiriyede gelemiyorsunuz,yaptığın filmlerin hiç bir sinemasal değeri yok.bundan 30-40 yıl önce çok kısıtlı imkanlarla çevrilen sadri alışık ,şener şen,kemal sunal filmlerinin verdiği tadın onda birini veremiyorsun.
Bulaşmayın kıza haklı, kötü film olabilir ama bu kötünün de kötüsü. Türk Filminin geldiği son nokta ... Aradaki fragmanlar daha iyiydi..
helall zafer bey...
kapak.
BENDE BEĞENMEDİM SADECE NEDİR Bİ SAHNE VAR SADRİ ALIŞIK SAHNESİ O SAHNE HERŞEYE DEĞERDİ.... NOSTALJİ Bİ HAVA SADECE...
arkadaşlar kız haklı sırf türk halkını yolmak için yapılmış bir film. paranızı kaptırmayın iğrenç ötesi.
Kimse eleştiri kabul edemiyor ülkede.. Yaptığı büyük saygısızlık hiç yakıştıramadım zafer algöze
bence bu film rekor kırmalı. çok güzel bir film ...
filmi begenmemiş olabilir zevk meselesi ama Açıklama çirkin biz izledik harika artı tekrar izlemek istiyorum filmi
ayça hanım dobra ve doğru konuşmuş bence cem yılmazın filmleri artık izlenmiyo eskisi kadar hep aynı kadro ve hiç komik değil bence arada standup yapsın yeterli
Unutulan ünlülerin kendini tekrar gündeme taşıma taktikleri.. Çok Bayat ve Basit :/
Türkiye'de hiç kimse eleştiriye açık değil. Sonra da siyasetçilerin eleştirilemediğinden dem vururduk, ama tiyatrocular da onlar gibiymiş, "olmamış" kelimesi ders çıkarılan değil nefret edilen bir cümle olarak görülüyor..
zafer algöz e katılıyorum ama gülmekten katılıyorum ...
bende Ayça Tekindor a katılıyorum bu kadronun sadece bu film değil! tümü lüzumsuz ve gereksiz sonra da niye izlenmiyor diye ağlıyorlar
kadın gündeme gelmeye çalışıyor işte ciddiye almaya deymez film şahane zaten bir filmde cem ozan zafer özkan olcak ve film kötü olcak yok öyle
Cem Yılmaz'ı Atatürkçü diye eleştirenler toplanmış. Siz gidip Deliha ve Recep ivedik izleyin zira bu filmleri anlamazsınız göndermeler çok olur. Tahmin ediyorum ki bu yüzden Cem Yılmaz'a başarısız diyorsunuz anlamıyorsunuz çünkü
şu bi gercek cem yilmaz sinemada basarisiz.. kendi cekio yonettigi sinemada basarisiz...
beğenmeyenler gitsin recep ivedik izlesin uzun zamandır bu kadar güzel film izlemedim
para bitince film yapıyorlar hepsi recep ivedik 5 eyvah eyvah 3 gora parayı koyuyorlar kenara tekrar bitince serisi gelir
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