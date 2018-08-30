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Zafer Bayramı kutlamalarında, eğitimli köpeklerin gösterisi nefes kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 15:18 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Jandarma At-Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda (JAKEM) eğitilen köpeklerin gösterileri ilgiyle izlendi.

Zafer Bayramı kutlamalarında, eğitimli köpeklerin gösterisi nefes kesti

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Jandarma At-Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda (JAKEM) eğitilen köpeklerin gösterileri ilgiyle izlendi.
​Nevşehir'de Zafer Bayramı kutlamaları, Valilik binası önünde yapıldı. Atatürk anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Vali İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Atilla Seçen, anıta çelenk bıraktı. Makamında tebrikleri kabul eden Vali Aktaş, ardından törenlerin yapılacağı çim sahaya geçti. Burada günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar ve şiirlerin okunmasının ardından, Nene Hatun Kız Meslek Lisesi öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu.
Daha sonra JAKEM Komutanlığı’nda eğitilen, aralarında Alman kurdu, labrador ve yerli çatal burun cinsi köpekler, eğiticileriyle birlikte bir gösteri yaptı. Bomba arama, uyuşturucu arama, enkazda insan arama, yanıcı madde arama, ileri itaat gibi 11 farklı branşta eğitilen köpekler, burada hünerlerini sergiledi. Bir çanta içine saklanan uyuşturucu maddeyi saniyeler içinde bulan dedektör köpeğin ardından, bir başka eğitimli köpek, yine bir kutuya saklanan bombayı bularak tepki gösterdi. İleri itaat eğitim alan Alman kurdu ise eğiticisinin komutlarını harfiyen yerine getirdi. Senaryo gereği silahla rehin alınan bir kişiyi kurtarma görevini ise 2 eğitimli köpek yerine getirdi ve kısa sürede silahlı saldırganı etkisiz hale getirdi. Törene katılan öğrenciler ve izleyiciler, eğitimli köpeklerin gösterilerini ilgiyle izleyip alkışladı.
Nevşehir'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, geçit töreni ile son buldu.

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Zafer Bayramı kutlamalarında, eğitimli köpeklerin gösterisi nefes kestiZafer Bayramı kutlamalarında, eğitimli köpeklerin gösterisi nefes kestiZafer Bayramı kutlamalarında, eğitimli köpeklerin gösterisi nefes kestiZafer Bayramı kutlamalarında, eğitimli köpeklerin gösterisi nefes kesti

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