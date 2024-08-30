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  4. Zafer Bayramı’na özel gösterim! ‘’İstiklal uğruna istikbalinden vazgeçti’’

Zafer Bayramı’na özel gösterim! ‘’İstiklal uğruna istikbalinden vazgeçti’’

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
30.08.2024 13:22
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30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel, İzmir’in işgali sonrası yaptığı casusluk çalışmalarıyla Yunan ordusunun ilerleyişini yavaşlatan Jandarma Albay Mümin Aksoy’un belgeseli yapıldı. Jandarma Albay Mümin Aksoy hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ''Milli Mücadele’nin gizli kahramanlarından biriydi Mümin Aksoy'' dedi.

Zafer Bayramı’na özel gösterim! ‘’İstiklal uğruna istikbalinden vazgeçti’’

30 Ağustos zaferine giden yolda, özellikle İzmir'in işgali sonrası döneminde Yunanlıların içine sızarak yaptığı casusluk faaliyetleriyle Yunan ordusunun ilerleyişini büyük ölçüde yavaşlatan, Anadolu'daki örgütlenmeye zaman kazandıran Jandarma Albay Mümin Aksoy'un belgeseli yapıldı.

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İlk kez ortaya çıkan belgelere dayanarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya himayesinde hazırlanan "İstiklal Uğruna İstikbalinden Vazgeçenler: Jandarma Albay Mümin Aksoy Belgeseli"nin özel gösterimi, İzmir'de önceki akşam Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde yapıldı. Etkinliğe katılan Bakan Ali Yerlikaya, "İzmirli Mustafa Mümin Aksoy, vatanı için sadece canından değil şanlı üniformasından da vazgeçmişti." diye konuştu.

BÜYÜK TAARRUZ VE İZMİR'İN KURTULUŞUNDA BÜYÜK ROL ALDI

'Gavur Mümin' lakabıyla da tanınan, doğrudan Mustafa Kemal Atatürk'e bağlı olan, işgal kuvvetleri yönetimi için çalışan bir casus olarak görünse de aslında Türkiye lehine önemli istihbarat bilgilerini Ankara başta olmak üzere İzmir'deki yeraltı teşkilatlarına ileten Mümin Aksoy, Büyük Taarruz öncesi Yunan ordusuyla ilgili vermiş olduğu istihbari bilgilerle Büyük Taarruz ve İzmir'in kurtuluşunda büyük rol aldı.

YAŞADIĞI ZORLUKLAR BELGESELDE İŞLENDİ

Belgeselde, Mümin Aksoy'un hayatı, casusluk faaliyetleri ve dönemin koşulları ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Aynı zamanda, Aksoy'un bu süreçte yaşadığı zorluklar, kişisel hayatı ve Türkiye'ye olan bağlılığı da belgeselde işlendi. Belgeselin yapımcı ve yönetmenliğini Mesut Gengeç, senaryosunu Bülent Günal ve Beşir Ariz üstlendi. Gösterimde ayrıca ünlü piyanist Fahir Atakoğlu bir resital sundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya belgesel
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