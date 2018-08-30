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Zafer Bayramı'nı rekor denemesiyle kutladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 17:10 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki bir otelde 30 Ağustos Zafer Bayramı, 3 bin kişiyle aynı anda en fazla kişinin havuza girdiği, rekor denemesiyle kutlandı.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesindeki bir otelde 30 Ağustos Zafer Bayramı, 3 bin kişiyle aynı anda en fazla kişinin havuza girdiği, rekor denemesiyle kutlandı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Granada Luxury Otel'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında misafirlerin de katılımıyla rekor denemesi yapıldı. Otel yetkililerinin 10 bin metrekare büyüklüğüyle Türkiye'deki oteller arasında en büyük havuz olduğunu belirttiği havuzda gerçekleştirilen rekor denemesi öncesinde, çeşitli gösteriler sunuldu. Havuz başında yer alan 'kule' diye adlandırılan 3 katlı binaya dev Türk bayrağı asıldı, çeşitli akrobasi ve dans şovları yapıldı.

Etkinlik kapsamında 3 bin kişiyle aynı anda havuza en fazla kişinin girdiği rekor denendi. Havuza girenler ellerinde Türk bayrakları ve kırmızı beyaz balonlarla birlikte 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı'na eşlik etti. Otel yetkilileri noter tarafından havuza giren kişilerin sayıldığını ve rekor denemesinin kabul edilmesi için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurulacağını belirtti.

Otelin Genel Müdürü Enis Özsinan, "Bu anlamlı günde otelimizde konaklayan yerli ve yabancı 3 bin misafirimiz aynı anda havuza girdi. Bu rekorumuz, noter tarafından da kayıt altına alındı. Rekor öncesi çeşitli şovlar sunarken, rekor sonrası da kuleye dev bayrağımızı astık" dedi.

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