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Zafer Çika kimdir? Zafer Çika nasıl öldü? Demet Akbağ'dan duygusal paylaşım

12.03.2021 17:46 | Son Güncelleme:
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Zafer Çika kimdir? Zafer Çika nasıl öldü? Demet Akbağ'dan duygusal paylaşım

Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika, 2019 senesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Demet Akbağ, Zafer Çika’nın da olduğu bir fotoğrafını paylaşarak takipçilerine duygusal anlar yaşattı.

Zafer Çika, İzmir’den Çeşme’ye giderken bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Zafer Çika, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demet Akbağ’ın ise eşinin vefatının ardından iki yıl geçmesine rağmen acısı hala çok taze.

ZAFER ÇİKA KİMDİR?

Zafer Çika İzmir’de doğmuştur ve doğma büyüme İzmirlidir. Demet Akbağ, bir gazeteye verdiği röportajda Zafer Çika için şunları söylemiştir;

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Zafer Çika, şehrini, işini gücünü bırakıp aşkı uğruna İstanbul'a taşınır. “Çocuğumuz olursa evleniriz” diye düşünürler. Demet Akbağ 39 yaşına geldiğinde tam da yaşı dolayısıyla ‘O defteri artık kapattım' diye düşündüğü sırada hamile kaldığını öğrenir. Kimseye söylemez; 30 Ağustos Zafer Bey'in doğum günüdür, o güne saklar bu sürprizi. Zafer Bey mutluluktan havalara uçar. Hemen evlenme planı yapılır. Ve Galatasaray-Milan maçını seyretmeye gittikleri gün, 19 Eylül 1999'da iki şahitle Milano'da evlenirler. 2000'de ise oğulları Ali dünyaya gelir. Demet Akbağ, Ali'li yıllarını hayatının en güzel yılları olarak tanımlar.

ZAFER ÇİKA NASIL ÖLDÜ?

İzmir'den Çeşme istikametine giden Muammer Renda idaresindeki cipin Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan Zafer Çika, kaldırıldığı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DEMET AKBAĞ’DAN ZAFER ÇİKA PAYLAŞIMI

Demet Akbağ, 2019’da hayatını kaybeden eşi Zafer Çika ile olduğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Bu gönderinin ardından tüm sevenleri Demet Akbağ’a destekte bulundu.

İŞTE O DUYGUSAL PAYLAŞIM

zafer çika

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akbağ
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