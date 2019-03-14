Zafer Çika, son yolculuğuna uğurlanıyor

Taylan YILDIRIM- Ergin KARATAŞ- Davut CAN- Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, içinde bulunduğu kamyonetin şarampole yuvarlanmasıyla hayatını kaybeden sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesi camiye getirildi.

Geçen salı günü saat 18.30 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında takla atan Muammer Renda yönetimindeki 35 S 7580 plakalı kamyonette bulunan Zafer Çika, ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bugün toprağa verilecek olan Çika'nın cenazesi, İzmir'deki Alsancak Hocazade Camisi'ne getirildi. Öğlende kılınacak cenaze namazının ardından Çeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek olan Zafer Çika'nın musalla taşına konulan tabutunun üzerine, '35' ve 'Zafer Çika' yazılı Galatasaray takımı forması ile atkısı serildi. Yakınları tabut başında namaz saatini beklemeye başladı. Demet Akbağ da camiye geldi.

Zafer Çika'nın daha önce eşi Demet Akbağ'a, Çeşme'de toprağa verilmek istediğini söylediği, vasiyeti gereği de burada son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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