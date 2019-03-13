HABER

Zafer Çika’nın cenazesini yakınları aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 14:55 | Son Güncelleme

İzmir’in Narlıdere ilçesi Çeşme otoyolunda dün geçirdiği kazanın ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren sanatçı Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika’nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alındı.Dün saat 19.00 sıralarında İzmir’den Çeşme’ye giderken şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan Zafer Çika, ağır yaralanmıştı.

Zafer Çika’nın cenazesini yakınları aldı

İzmir’in Narlıdere ilçesi Çeşme otoyolunda dün geçirdiği kazanın ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren sanatçı Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika’nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alındı.
Dün saat 19.00 sıralarında İzmir’den Çeşme’ye giderken şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan Zafer Çika, ağır yaralanmıştı. Acil servis ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan ve durumu ağır olan Çika, ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmış ve yapılan bütün müdahalelere rağmen gece saatlerinde yaşamını yitirmişti. Çika’nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Çika’nın cenazesi, aralarında kardeşinin de bulunduğu yakınları tarafından alınarak cenaze aracına konuldu. Demet Akbağ’ın eşi yapımcı Zafer Çika’nın naaşı, yarın öğle namazını müteakip İzmir Alsancak Hocazade Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Çeşme Alaçatı’da defnedilecek.

Zafer Çika’nın cenazesini yakınları aldı

Zafer Çika’nın cenazesini yakınları aldı

PARTNERAslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca... Aslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca...
Kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcıları özel ekip yakaladıKendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcıları özel ekip yakaladı
Yaşlı karı, kocayı dolandıran çete yakalandıYaşlı karı, kocayı dolandıran çete yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepsi yere iniyor

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepsi yere iniyor

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme! "Dağa kaldırıp öldüreceğim"

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

8 parçaya bölünüp, toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Parçalanıp toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.