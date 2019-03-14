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Zafer Çika'ya hüzünlü veda (3) (Aktüel)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 17:41 | Son Güncelleme

İZMİR'de meydana gelen trafik kazasında yaşama veda eden ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi 58 yaşındaki Zafer Çika, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Taylan YILDIRIM- Ergin KARATAŞ- Davut CAN- Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de meydana gelen trafik kazasında yaşama veda eden ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi 58 yaşındaki Zafer Çika, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Narlıdere ilçesinde, içinde bulunduğu kamyonetin şarampole yuvarlanmasıyla hayatını kaybeden ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, son yolculuğuna uğurlandı. Zafer Çika'nın cenaze namazı, öğle namazı sonrası İzmir'deki Alsancak Hocazade Camisi'nde kılındı. Çika'nın musalla taşına konulan tabutunun üzerine, 'Zafer Çika' yazılı 35 numaralı Galatasaray takımı forması ile atkısı serildi. Namazdan bir saat önce camiye gelen Zafer Çika'nın 20 yıllık eşi ünlü oyuncu Demet Akbağ, ayakta durmakta güçlük çekti. Demet Akbağ'a kız kardeşi Sedef İybar ve yakınları destek olmaya çalıştı. Demet Akbağ- Zafer Çika çiftinin 19 yaşındaki oğulları Ali Çika'yı da babasının tabutu başında birçok film ve projede annesi Akbağ'a rol arkadaşlığı yapan Yılmaz Erdoğan teselli etmeye çalıştı. Erdoğan, tabutun başında gözyaşı döken Ali Çika'ya koluna girerek destek oldu. Sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından birçok isim, Çika'yı Hocazade Camisi'ndeki son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve eşi Fulya Terim, teknik direktörler Yılmaz Vural, Okan Buruk, Rıza Çalımbay, Suat Kaya, Demet Akbağ'ın oyuncu arkadaşları Ata Demirer, Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Olgun Şimşek, Sermiyan Midyat, Gonca Vuslateri, Ece Uslu, Şahan Gökbakar, Cezmi Baskın, yapımcı Necati Akpınar, şarkıcı Deniz Seki, Emel Müftüoğlu ve Yonca Evcimik, cenazede hazır bulundu. Caminin avlusu Çika'nın yakınları ve vatandaşlar tarafından tıklım tıklım doldu. Çika'nın yakın arkadaşı Fatih Terim, vefat haberini İtalya'da aldığını belirterek, "Yakın aile dostumuzu kaybettik. Allah rahmet eylesin. Allah Demet'e ve Ali'ye sabır versin, başımız sağ olsun" dedi. Cenaze namazını kıldıran hoca Zafer Çika için "O iyi bir eş, iyi bir baba, iyi bir arkadaş, iyi bir evlat kısacası adam gibi adamdı" dedi. Namaz sonrası Zafer Çika için helallik alındığı esnada 20 yıllık hayat Demet Akbağ, "Helal olsun," diye bağırdı. Ayakta durmakta güçlük çeken Akbağ, tabuta dokunup omuzlamak istedi. Bu esnada Deniz Seki ve Fulya Terim, Akbağ'ı kalabalıktan korumak için yardımcı olmaya çalıştı. Demet Akbağ ve oğlu Ali Çika'nın kalp şeklinde yaptırdığı çelenk, tabutun başına konuldu. Zafer Çika'nın daha önce eşi Demet Akbağ'a "Beni Çeşme'ye göm Demet" diye vasiyet ettiği, bu nedenle Çeşme'de toprağa verileceği öğrenildi. Cenaze Çeşme'ye doğru yola çıktı.

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