"Zafer, Cumhur İttifakı'nın olacak"

MHP'nin, Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı AK Parti'nin faaliyetleriyle uyumlu bir çalışma programı yürüttüğünü ifade eden Yalçın, bu çerçevede, kentin sosyal dokusunu ören hemşehri profilini harekete geçirmek üzere partilerinde bir dizi il başkanları toplantıları planlandığını anımsattı.

Yalçın, MHP İl Başkanları toplantısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için partinin başlattığı saha ve teşkilat faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "23 Haziran'daki İstanbul seçimi, demokrasi sandığının sonuçlarını kanunsuz tertiplerle değiştirme, ters yüz etme çabalarının millet iradesi duvarına çarptığı bir seçim olarak tarihe geçecektir. Zafer, Cumhur İttifakı'nın olacaktır. Zafer, Sayın Binali Yıldırım'ın olacaktır." ifadesini kullandı.

30 Mayıs'ta ise bir başka il başkanları grubunun bir araya geleceği üçüncü toplantının yapılacağını bildiren Yalçın, partinin İstanbul'da bütün halk kesimleri, sivil topum kuruluşları, dernekler, işçi, esnaf ve vatandaşlarla doğrudan temas halindeki yoğun propaganda çalışmalarını da büyük bir titizlik ve ciddiyetle devam ettirdiğini belirtti.

Yalçın, toplantıda, Bahçeli'nin talimatları gereği il başkanlarının yanı sıra Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin İstanbul yerel seçimi için seferber edildiğini, "Hemşehri Hareketi" bünyesinde görevlendirildiğini ifade etti.

Yalçın, İstanbul'un, muhteşem bir medeniyetin izlerini taşıdığı kadar, ona sahip ve varis olanların gelecek beklentilerini de sırtlandığını, bu nedenle de İstanbul gibi dünyanın gıptayla baktığı kadim bir beldeyi yönetmenin hem liyakat hem de ehliyet istediğini vurguladı.

- "Cumhur İttifakı ifşa etmiştir"

Bu devasa kenti idare yetkisinin ise İstanbulluların demokratik tasvibinden geçtiğini belirten Yalçın, şöyle devam etti: