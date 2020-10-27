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  4. Zafer değil hezimet sarhoşluğu: Paşinyan halay çekti!

Zafer değil hezimet sarhoşluğu: Paşinyan halay çekti!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.10.2020 09:42 | Son Güncelleme

Azerbaycan’ı cephede yenemeyen Ermenistan’ın Başbakanı Nikol Paşinyan, hezimet sarhoşluğunu işgal altındaki Şuşa şehrinde düzenlenen "söz de zafer" kutlamasını halay çekerek attı.

Azerbaycan’ı cephede yenemeyen Ermenistan dün ilan edilen ateşkesi yeniden bozdu.

Köşeye sıkışan Ermenistan, her zamanki gibi sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan kararnameye göre, Başbakan Nikol Paşinyan’ın önerisi üzerine Sarkisyan’ın görevden alınmasına karar verildi.

Ermenistan’ın Başbakanı Nikol Paşinyan, hezimet sarhoşluğunu işgal altındaki Şuşa şehrinde düzenlenen "söz de zafer" kutlamasını halay çekerek attı. O görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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