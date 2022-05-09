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  4. Zafer Günü'nde Putin'e siber saldırı! ''Kanları sizin elinizde''

Zafer Günü'nde Putin'e siber saldırı! ''Kanları sizin elinizde''

09.05.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın 9 Mayıs 1945 yılında Nazi Almanyası’na karşı kazandığı zaferin 77. yıldönümü için düzenlenen Zafer Günü kutlamaları Moskova'da başladı. Başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da Zafer Günü kapsamında askerî geçit töreni düzenlendi. Kutlamaya katılanlar geçit törenini izlemek için hazırlanırken çeşitli kanalların canlı yayınlarına siber saldırı gerçekleştirildi.

Zafer Günü'nde Putin'e siber saldırı! ''Kanları sizin elinizde''

Rusya'nın Zafer Günü kutlamaları için gerçekleşen geçit töreni esnasında bazı kanallara siber saldırı düzenlendi. Saldırı, NTV Plus, Rostelecom ve Wink tarafından iletilen çeşitli kanalların çevrimiçi izleyicilerini etkiledi.

Ekranlarda “Binlerce Ukraynalının ve yüzlerce çocuğunun kanı sizin ellerinizde. TV ve yetkililer yalan söylüyor. Savaşa hayır." ifadeleri yer aldı.

MYNET - DIŞ HABER

PUTİN KONUŞUYORDU

Siber saldırı, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin yıldönümü sebebiyle düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşma esnasında gerçekleşti.

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Putin, konuşması esnasında Ukrayna'daki savaşın gerekli olduğunu çünkü Batı'nın Kırım da dahil olmak üzere Rus topraklarını işgal etmeye hazırlanıyor olduğunu iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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