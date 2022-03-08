Zafer Partili ismin paylaştığı video olay oldu! ‘Zamlara karşı öz savunma’

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle akaryakıt fiyatlarına her gün zam üstüne zam gelmesi ardından da tedarik endişesi nedeniyle ayçiçek yağların zamlanması haberler Türkiye’nin gündemine damgasını vurmuştu. Zafer Partisi Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Eray Ertürk, bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

"ZAMLARA KARŞI ÖZ SAVUNMA"

Ertürk'ün "Zamlara karşı öz savunma" diyerek paylaştığı ve Ertürk'ün ilginç hareketlerini içeren video, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Vatandaşlar videoya çok sayıda yorum yaptı.

