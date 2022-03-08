HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Zafer Partili ismin paylaştığı video olay oldu! ‘Zamlara karşı öz savunma’

Zafer Partili ismin paylaştığı video olay oldu! ‘Zamlara karşı öz savunma’

08.03.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümit Özdağ’ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi'nin Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Eray Ertürk ‘zamlara karşı öz savunma sistemi’ diyerek ilginç bir video paylaştı. Video kısa sürede sosyal medyada çok sayıda vatandaş tarafından paylaşılarak gündem oldu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle akaryakıt fiyatlarına her gün zam üstüne zam gelmesi ardından da tedarik endişesi nedeniyle ayçiçek yağların zamlanması haberler Türkiye’nin gündemine damgasını vurmuştu. Zafer Partisi Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Eray Ertürk, bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

"ZAMLARA KARŞI ÖZ SAVUNMA"

Ertürk'ün "Zamlara karşı öz savunma" diyerek paylaştığı ve Ertürk'ün ilginç hareketlerini içeren video, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Vatandaşlar videoya çok sayıda yorum yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan, verdiği talimatı açıkladı! "Tekrar bu adi herifi içeri almışlar"Erdoğan, verdiği talimatı açıkladı! "Tekrar bu adi herifi içeri almışlar"
ABD iddiaları doğruladı: Suriye'den savaşçı toplanıyorABD iddiaları doğruladı: Suriye'den savaşçı toplanıyor
Maske kararı sonrası ilk veriler açıklandı!Maske kararı sonrası ilk veriler açıklandı!
Anahtar Kelimeler:
Ümit Özdağ Zafer Partisi

En Çok Okunan Haberler

Zelenskiy'den savaşın seyrini değiştirebilecek açıklama

Zelenskiy'den savaşın seyrini değiştirebilecek açıklama

Ukrayna ile Türkiye'de müzakerelere hazırız, tek sorun...

Ukrayna ile Türkiye'de müzakerelere hazırız, tek sorun...

Erdoğan imzaladı, yağlı tohumlu bitkiler için hibe desteği!

Erdoğan imzaladı, yağlı tohumlu bitkiler için hibe desteği!

Arka Sokaklar'ın Metin'i güzel sevgilisiyle yakalandı

Arka Sokaklar'ın Metin'i güzel sevgilisiyle yakalandı

Son yapılan seçim anketleri dikkat çekti! AK Parti’nin oy oranı

Son yapılan seçim anketleri dikkat çekti! AK Parti’nin oy oranı

Rusya'dan Ukraynalı sivillere 'ahlaksız' teklif!

Rusya'dan Ukraynalı sivillere 'ahlaksız' teklif!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.