Zafer Partili Tefenni Belediyesi Devlet Bahçeli'nin adını sildi

Burdur'un Tefenni ilçesinde 3 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen Tefenni Belediye Meclisi oturumunda alınan kararla Devlet Bahçeli Caddesi'nin bir bölümü Hüseyin Nihal Atsız Caddesi, diğer bölümü ise Sinan Ateş Caddesi olarak değiştirildi. Oylama sonucunda 7 evet, 3 ret oyu ile cadde isim değişiklikleri kabul edildi.

Değişikliklere göre, Hilal Evleri ile Alparslan Türkeş Caddesi arasında bulunan kısım Hüseyin Nihal Atsız Caddesi olarak, Alparslan Türkeş Caddesi ile Atatürk Caddesi arasında kalan bölge ise Sinan Ateş Caddesi olarak isimlendirildi.

AK PARTLİLİLER RET OYU VERDİ

Oylamada Zafer Partisi'ne mensup Belediye Başkanı ve 5 meclis üyesi ile 1 İYİ Partili meclis üyesi, isim değişiklikleri için evet oyu verirken, 3 AK Partili meclis üyesi ise ret oyu kullandı.

SALİHLİ'DE DE DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde de Manisa'nın Salihli ilçesinde seçimi kazanan CHP'li belediye, Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nın ismini Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirmişti.