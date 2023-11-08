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  4. Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı ölü bulunmuştu! Şüpheliden itiraf geldi, tutuklandı

Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı ölü bulunmuştu! Şüpheliden itiraf geldi, tutuklandı

08.11.2023 16:57 | Son Güncelleme:
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Zafer Partisi İlçe Başkanı Ramazan Şahin'in ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı ölü bulunmuştu! Şüpheliden itiraf geldi, tutuklandı

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şahin'in ölüm nedeninin belirlenmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Şahin'in son görüştüğü kişinin H.K. isimli kadın olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin, yaşadıkları tartışmanın ardından Şahin'in başına taşla vurarak olay yerinden kaçtığını itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Yakınları tarafından haber alınamayan Zafer Partisi İlçe Başkanı Ramazan Şahin'in (59) cep telefonu Ortaca ilçesindeki Kocabel mevkisinde sinyal vermiş, dün otomobilin yanında hareketsiz halde bulunan Şahin'in hayatını kaybettiği tespit edilmişti.

İncelemelerin ardından Şahin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.

(AA)

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Zafer Partisi

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