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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medyada paylaşmıştı, Hatay Valisi'nden açıklama geldi! Suriyeliler...

11.06.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz gün Twitter hesabından 'bir doktorun notu' diyerek yaptığı paylaşımda, Hatay'da yaşanan doğumlarda Suriyeli bebek sayısının fazla olduğunu ifade etmişti. Kamuoyunda konuşulan konuyla ilgili Hatay Valisi Rahmi Doğan, kentte yaşayan Suriyelilerle ilgili son bilgileri açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medyada paylaşmıştı, Hatay Valisi'nden açıklama geldi! Suriyeliler...

Hatay Valisi Rahmi Doğan, valilikte gazetecilerle bir araya geldiği programda kentte yaşayan Suriyelilerle ilgili bilgi verdi.

Hatay'ın Suriye sınırına komşu olması nedeniyle diğer şehirlere göre daha fazla Suriyeliyi barındırdığını belirten Doğan, "Son günlerde kamuoyunda birtakım söylentilerle Hatay'ın adeta Suriyelilerce işgal edildiği ve benzeri açıklamalar var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin böyle bir şeye müsaade etmesi mümkün değil." dedi.

Doğan, Hatay'ın göç ve göçmenden en çok etkilenen illerden olduğunu ancak bunun "yürütülemez bir süreç" şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Hatay'ın, Suriyeliler hariç nüfusunun 1 milyon 670 bin 712 olduğunu ifade eden Doğan, şöyle konuştu:

"Hatay'da geçici koruma kapsamına alınan 429 bin 121 Suriyeli var. Bunu bizim nüfusumuza orantılandığımızda, bizim gerçek nüfusumuz içerisinde geçici koruma altına alınan kişi sayısı aslında nüfusun yüzde 20'si. Bu rakam çok abartılıyor. 'Aslında nüfusun 4'te 3'ü Suriyeli, Hatay'ın yüzde 70'i Suriyeli' diyenler var ancak bunlar gerçeği yansıtmıyor. Hatay'da geçici koruma altındaki Suriyeliler, kentin gerçek nüfusunun yüzde 20'si kadar ancak bunun yanında geçtiğimiz aralık ayında emniyet ve jandarma birimlerimize fiilen bir sayım yaptırdık. Hanelerde sayım yaptırdık. Fiilen Hatay'da yaşayan Suriyeli sayısını tespit ettirdik. Fiilen Hatay'da yaşayan Suriyeli sayısı 370 bin 260. Bu da Hatay nüfusunun yaklaşık yüzde 18'i. Buradan ayrılanlar arasında eğitim, iş, ticaret veya çeşitli sebeplerle Türkiye'nin başka illerine giden veya gönüllü olarak ülkesine geri dönüş yapanlar var."

YENİDOĞAN HER DÖRT BEBEKTEN BİRİ SURİYELİ

Vali Doğan, son 12 ayda Hatay'daki tüm hastanelerde 32 bin 783 doğum gerçekleştiğini, bunlardan 22 bin 779'unun Türk vatandaşlarının bebekleri, 10 bin 4'ünün ise Suriyeli koruma altındaki kişilere ait bebekler olduğunu tespit ettiklerini belirterek "Bu rakam Hatay'da doğan çocukların yaklaşık 4'te 1'ine yakın bir rakama tekabül ediyor. Dolayısıyla öyle abartıldığı gibi 'doğan çocukların yüzde 70'i Suriyeli, 4'te 3'ü Suriyeli' ifadesi tamamen yanlıştır, çarpıtmadır. Rakamlarla oynamadır. Gerçek rakamlar bunlar ve kayıtlar tutulmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde gönüllü geri dönüş kapsamında 506 bin 280 kişinin ülkesine döndüğünü aktaran Doğan, bunlardan 259 bin 86'sının Hatay'dan gittiğini belirtti.

Doğan, Suriyelilerin kentte çeşitli suçlara daha fazla karıştığı yönünde algı olduğuna işaret ederek konuşmasına şöyle devam etti:

"Suriyeliler suçun sebebiymiş gibi algı var. Bizim istatistiklerimizde Hatay'da suça karışan Suriyeli sayısı yüzde 4 civarında. Bu rakam çok düşük bir rakam. Bu suçların da çeşitlerine baktığımızda aile içi küçük sataşmalar ve küçük adli olaylar şeklinde. Bu oran Türkiye'deki asayiş olaylarının çok çok altında bir rakam. Bu insanlar zaten koruma altındaki kişiler oldukları için, herhangi bir suça karıştıklarında sınır dışı ediyoruz. Bu çok önemli. Bunu bildikleri için çok dikkat ediyorlar. Belirlediğimiz kurallara uymaya çalışıyorlar. Biz de valilik olarak ilimizde yaşayan Suriyeli kanaat önderleriyle zaman zaman toplantı yaparak vatandaşlarımızın hassasiyetlerini onlara aktarıyoruz."

Doğan, yasa dışı göçe karşılık sınırda ciddi tedbirler aldıklarını, ayrıca Hatay'ın yeni Suriyeli kaydına kapalı il olduğunu sözlerine ekledi.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN PAYLAŞIM

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulunmuştu:

"Bir doktorun notu: Hatay eğitim hastanesinde doktorum. Dün gece yenidoğan servisinde doğan tüm çocuklar içinde sadece 4 tane Türk vardı. Toplam doğum ise 20’nin üstündeydi. Hatay’da gördüklerim karşısında dehşete kapılıyorum."


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Anahtar Kelimeler:
suriye Hatay Ümit Özdağ
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