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  4. Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Demirkaya gözaltına alındı

Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Demirkaya gözaltına alındı

11.12.2023 21:32 | Son Güncelleme:
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Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı olan avukat Hacı Ali Demirkaya, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.

Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Demirkaya gözaltına alındı

Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Hacı Ali Demirkaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla, ‘halkı kin ve düşmanlığa' sevk ettiği iddiasıyla saat 17.00 sıralarında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İl Başkanı Demirkaya, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından polis ekipleri tarafından Ankara’ya götürüldü. Hacı Ali Demirkaya’nın Ankara’da yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

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GÖZALTINA ALINIRKEN PAYLAŞIM YAPTI

Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Hacı Ali Demirkaya, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurarak, “Hakkımda çıkarılan gözaltı kararı gereği emniyete götürülüyorum. Alnımız ak, başımız dik! Zafer inananların ve savaşanların olacak!” ifadelerini kullandı.(DHA)

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