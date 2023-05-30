Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak çıkış: Dünya demokrasi tarihindeki en başarılı siyasi pazarlık

14 Mayıs'ta Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı adayı göstere ATA İttifakı'nın ortağı olarak seçimlere giren Zafer Partisi 2,2 oranında oy almıştı. İkinci turda ise Oğan ile yollarını ayıran Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermişti. Ümit Özdağ 28 Mayıs'taki seçimin ardından Flash TV'de katıldığı canlı yayında Fatih Ertürk'ün sorularını yanıtladı.

"ZAFER PARTİSİ'Nİ BAŞARILI BULMUYORUM"

Seçimlerde Zafer Partisi'ni başarılı bulmadığını kaydeden Özdağ, "Yüzde 2'lik farkla kazanma çıktı. Ben buna kazanma demiyorum. İYİ Parti'yi başarısız görüyorum. Bundan 5 sene önce 2018'de girdiği seçimde aldığı oydan daha az aldı oransal olarak. Üstelik çok büyük imkanlara sahipti. CHP başarısız oldu seçimlerde. AK Parti yüzde 35'lere düştü. 2002 seviyesine geri çekildi bu açıdan başarısız. MHP ise yüzde 10 gibi şaşırtıcı bir oran aldı ve başarılı oldu. Siyaset bilimci olarak konuşuyorum. Zafer Partisi yüzde 2 oranında oy aldı ve başarılı bulmuyorum. Seçim performansından dolayı seçmenden de özür diledim. Herkesin 2. partisi olduk daha fazla kitlenin birinci partisi olmalıydık bunun mücadelesini verdik başaramadık." dedi.

"BU SEÇİMİN GERÇEK GALİBİ..."

Millet İttifakı'nın ortakları hakkında çok konuşulacak değerlendirmeler yapan Ümit Özdağ şu ifadeleri kullandı:

"Bu seçimin gerçek galibi Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'sidir. CHP'nin tek başına oyu yüzde 25'di. 4 parti destek verdi yine 25 oldu. 4 partinin seçmeni oylarını AK Parti ve Erdoğan'a verdiler ama milletvekillerini CHP'den çıkardılar. Dünya demokrasi tarihindeki en başarılı siyasi pazarlık derim ben buna"

"BU SEÇİMİ KAZANABİLİRDİK"

Ertürk'ün "Siz daha önceki konuşmanızda 'İttifak paydaşları Kemal Bey'e zarar vermeselerdi sonuç farklı olurdu. Bu seçim kazanılamayacak bir seçim değildi' demiştiniz. Kim zarar verdi?" sorusunu da yanıtlayan Özdağ "Bunun çok detayına girmek istemiyorum. Kamuoyu ne demek istediğimi anlamış durumda. Bu seçim tüm bunlara rağmen kazanılabilecek bir seçimdi. İki seçim arasında 14 gün vardı. Son 3,5 gününde biz Türkiye'ye mesaj verebildik. Eğer bizi pazartesi CHP arasa yoğun bir çalışmayla salı günü süreci tamamlasak, bu seçimi kazanabilirdik ama olmadı." şeklinde konuştu.



