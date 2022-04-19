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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması: "Başlatıyoruz"

19.04.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmeleri için Suriye hükümeti ile görüşme süreci başlatıyor. Partinin genel başkanı Ümit Özdağ, ilk görüşmenin yarın Suriye Dışişleri Bakanlığı ile gerçekleştirileceğini duyurdu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması: "Başlatıyoruz"

Gündeme sık sık iktidara geldikleri takdirde Türkiye'deki sığınmacıların ülkelerine geri gönderileceği vaadiyle gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partinin sığınmacıların geri gönderilmesi için harekete geçtiğini duyurdu. Özdağ, yarın parti yetkilileriyle Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın görüşeceğini açıkladı.

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Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sığınmacıların ülkelerine dönüşüyle ilgili hedeflerini Zafer Partisi'nden sonra açıkladığını belirten Özdağ, AK Parti'nin de sığınmacılara yönelik planı olmadığını ve milleti oyaladığını iddia etti.

"Anadolu Kalesi" projesiyle Türkiye'de yaşayan "8 milyon sığınmacıyı" ülkelerine geri göndereceklerini ve bu kapsamda hazırlıklar yaptıklarını söyleyen Özdağ, "Bu çerçevede, Zafer Partisi olarak Şam hükümetiyle sığınmacı ve kaçakların geri dönüşü için görüşme sürecini başlatıyoruz. Adana Mutabakatını imzalayan hükümetin Devlet ve Dışişleri Bakanı olan Sayın Şükrü Sina Gürel, Zafer Partisine katılmıştır." açıklamasını yaptı.

"PARTİ YETKİLİLERİ İLE SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İLK GÖRÜŞMEYİ YARIN YAPACAK"

Özdağ, parti yetkilileri ile Suriye Dışişleri Bakanlığının ilk görüşmeyi yarın yapacağını ve daha sonra Gürel başkanlığında bir heyetin diplomatik temas sürecini başlatacağını belirterek, bu sürecin çok taraflı diplomasiyle yürütüleceğini kaydetti.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ümit Özdağ, bir soru üzerine, İçişleri Bakanlığının sığınmacılarla ilgili verilerinin doğru olmadığını öne sürdü.

Toplantı sırasında Özdağ'ın yanında bulunan Şükrü Sina Gürel de dün itibarıyla üyesi olduğu CHP'den ayrıldığını ve Zafer Partisine katıldığını açıkladı. (AA)

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Ümit Özdağ Zafer Partisi

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