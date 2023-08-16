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Zafer Partisi'nden istifa etmişti! Neslihan Irvana'dan şoke eden iddialar: Belden aşağı mevzu var!

16.08.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi'nden istifa eden Ankara İl Başkanı Neslihan Irvana, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bir anda gündem oldu. İstifa sürecine ilişkin çarpıcı iddialarda bulunan Irvana, "Belden aşağı mevzu da var ama terbiyem el vermiyor" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi'nden istifa etmişti! Neslihan Irvana'dan şoke eden iddialar: Belden aşağı mevzu var!

25 Temmuz'da Zafer Partisi'nden istifa eden parti kurucusu ve Ankara İl Başkanı Neslihan Irvana, istifa sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımlar yapan Irvana, istifa sürecine ilişkin kendisini suçlayanlara seslenerek 3 yılda parti için toplam 1 milyon 750 bin TL para harcadığını ve toplam 1200 gününü öğlen 13.00 akşam 19.00 arası parti için uğraşarak geçirdiğini söyledi. Irvana, kendisinin bunları yapmasına rağmen parti iş değil laf üreten insanların kıymetli olduğunu kendisinin ise kıymetinin bilinmediğini belirtti. Irvana, tüm yaptıklarına rağmen parti için 1 damacana su almayan Seyit Yücel, Lütfü Şahsuvar ve Cezmi Polat kadar değerli olmadığını söyledi.

"BELDEN AŞAĞI MEVZU VAR AMA TERBİYEM ELVERMİYOR"

Partide tüm bu yaşanan problemlerin sorumlusunun Genel Başkan Ümit Özdağ olduğunu belirten Irvana, kendisi gibi hem emek hem para harcayan insanların yok sayıldığını söyledi. Partideki iç olaylara ilişkin de çarpıcı iddialarda bulunan Irvana, "Bizim parti ile ilgili belden aşağıda mevzu var ama terbiyem elvermiyor" açıklamasında bulundu.

Irvana'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şu şekilde;

Belki beni suçlayanlar vardır. Bilinsin diye yazacağım çünkü insanlar acımasız ne yaşadın vs sorgulamadan yargılıyorlar. 3 yılda sanırım 1.750.000 TL partiye harcadım. Kira çaycı maaşı bayrak org masrafları vs. Bu kadar parasını geçtim 1200 günümün öğlen 13- akşam 19 arası parti İçin çalışarak harcadım. Bir sistem oturttum ama partiye 1 damacana su almayan @SeyitYucel06, @LutfuSahsuvar ve @cezmi_polat gibi laf üreten adamlar kadar kıymetli olamadım . Ve bu üçlü laf üretip iş üretmeyenlere hoca sahip çıktı. O yüzden tüm inancımın kaybolmasına sebep Ümit Özdağ'dır. Patiye bir gram faydası olmayan adamlara, benim gibi hem para hem emek harcayan insanlara yeğledi. O yüzden bu işin de fos olduğunu anladım. Emin olun siyasi olup da lağım çukurunda olmayan yok. Bizim parti ile ilgili belden aşağıda mevzu var ama terbiyem elvermiyor.

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