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Zafer Partisi'nden Ümit Özdağ açıklaması: 'İkinci bir Ergenekon sürecinin başlatıldığı çok açık ortaya çıkmıştır'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
21.01.2025 12:45
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasının ardından peş peşe tepkiler gösteren Zafer Partisi'nden bir açıklama daha geldi. Özdağ'ın avukatlarıyla görüşmesinin engellendiği belirtilen açıklamada, "Bu kararla ikinci bir Ergenekon Sürecinin başlatıldığı çok açık ortaya çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.

Zafer Partisi'nden Ümit Özdağ açıklaması: 'İkinci bir Ergenekon sürecinin başlatıldığı çok açık ortaya çıkmıştır'

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ dün Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. Muhalefet partilerinden tepki gelirken Zafer Partililer genel başkanları için emniyetin önünde beklemeye geçmişti.

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ZAFER PARTİSİ'NDEN 'ERGENEKON' ÇIKIŞI

Bugün partiden yazılı bir açıklama yapıldı. Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren ve şartların uygun olmadığını belirten partiden, "Geceyi İstanbul Emniyetinde uygun olmayan koşullarda geçiren ve avukatlarıyla görüşmesi engellenen Genel Başkanımızın dosyası anlaşılamaz bir biçimde hala ele alınmamış ve kendisi ifade için bekletilmektedir. Bu kararla ikinci bir Ergenekon Sürecinin başlatıldığı çok açık ortaya çıkmıştır." açıklaması yapıldı.

Zafer Partisi'nin açıklamasının tamamı ise şu şekilde;

zafe

Anahtar Kelimeler:
Ümit Özdağ Zafer Partisi Ergenekon Davası
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