Zafer Partisi'ne 'geçmiş olsun' ziyareti sonrası konuşan Özgür Özel: Hedef sadece Ümit Özdağ değil!

Tarafsız olması gereken hakem, takımlardan birinin formasını giyip çıksa sahaya ne hissedersiniz? Kim bir mücadeleyi haksızlıkla, pusuyla kazandığında ‘Ben kazandım’ diyebilir? Biz rakibine karşı hile yapan bu zihniyetle mücadele ediyoruz.