Zafer Partisi'ne 'geçmiş olsun' ziyareti sonrası konuşan Özgür Özel: Hedef sadece Ümit Özdağ değil!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının yankıları sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve heyeti, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Vekili Mehmet Ali Şehirlioğlu'nu ziyaret etti.
“BU KADAR KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM YOK”
Ziyaret sonrası gelişmeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Özgür Özel'in mesajlarından öne çıkanlar şöyle:
- Bir siyasi partinin genel başkanı tutuklandı ve geçmişte de benzer durumlar olmuştu. Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın Ankara’da hakkında soruşturma açılıp bir restoranda polislerce gözaltına alınıp polis tarafından İstanbul’a götürülüp, emniyette tutulup, savcılığa sevk edilip, mobbinge varacak bir sürecin sonunda Silivri Cezaevi’ne konması kadar kabul edilemez bir durum yoktur.
- İlk duyduğumda kendisini aramıştım. İstanbul’daki grup başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır süreci baştan sona takip etti. Maalesef süreç tutuklamayla sonuçlandı, hem de geriye dönük tweet’ler işin içine katılarak, Kayseri’de yaşanmış bir olay apar topar dava dosyasına eklenerek.
“HEDEF SADECE ÜMİT ÖZDAĞ DEĞİL”
“RAKİBİNE KARŞI HİLE YAPAN BU ZİHNİYETLE MÜCADELE EDİYORUZ”
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Tarafsız olması gereken hakem, takımlardan birinin formasını giyip çıksa sahaya ne hissedersiniz? Kim bir mücadeleyi haksızlıkla, pusuyla kazandığında ‘Ben kazandım’ diyebilir? Biz rakibine karşı hile yapan bu zihniyetle mücadele ediyoruz.
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Sağdan sola bu iktidar kime saldırıyorsa yanında duruyoruz.
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Ümit ediyorum Sayın Ümit Özdağ görevinin başına döner.
- Madem ki seçimlere doğru gidiyoruz, Erdoğan'ın rakiplerini hapiste tutması eşit yarışa yakışır mı?Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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