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"Zafer Ruhu canlandırması amacına ulaştı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 13:20 | Son Güncelleme

Büyük Taarruz'un 97. yılı dolayısıyla Behruz Firuzment yönetmenliğindeki 11 tiyatrocu, gün boyunca BursaRay istasyonları, vagonları ve kentin çeşitli meydanlarında vatandaşları tiyatro aracılığıyla Milli Mücadele kahramanları ile buluşturdu - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş: - "Biz, 'Yüz yıl önce bu vatanı bize emanet eden şehitlerimizin kıymetini bilelim, onları hatırlayalım, Fatihalarla analım'ı vurgulamak istedik. Amacımıza da ulaştığımızı düşünüyorum"

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesince Büyük Taarruz'un 97. yılında bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla o dönemin kahramanları tiyatral bir üslupla metro istasyonlarında canlandırıldı.

Dönemin kıyafetlerini giyen ve savaş makyajı yapılan Behruz Firuzment yönetmenliğindeki 11 tiyatrocu, gün boyunca BursaRay hafif raylı sistem istasyonları, vagonları ve kentin çeşitli meydanlarında halkı tiyatro aracılığıyla Milli Mücadele kahramanları ile buluşturdu.

Yolcuların şaşkınlık içinde seyrettiği gösteri, duygu dolu anlar yaşattı.

Bursalı bir asker ve kentin işgaline direnen bir annenin gözünden Kurtuluş Savaşı yıllarında kentte yaşananlar ve cepheye giden kahramanların mücadelesini anlattığı tiyatral gösteri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın sosyal medya hesabından "Zafer Ruhu" etiketiyle paylaşıldı.

Aktaş, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Mücadele yıllarında Bursa'nın çok şehitler verdiğini, kahramanlıklar gösterdiğini söyledi.

Milli Mücadele'de yaşananları vatandaşlarla buluşturmak amacıyla tiyatral bir gösteri hazırladıklarını belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Bir yerde bir tiyatro yaparsınız herkesi oraya çekmek mümkün değildir, ancak 500-600 kişi gelir ama böyle binlerce kişiye ulaşmak mümkün. Dolayısıyla amacımız, o yılları anlatan, o yılların değerini ortaya çıkaran, insanlara hoş bir sedayla ulaşacak, farkındalık oluşturacak bir proje uygulamaktı. Arkadaşlarımızla beraber tasarladık ve nihayetinde o günün kahramanlarını tiyatral bir şekilde vatandaşlarla buluşturma imkanına sahip olduk."

Aktaş, sosyal medya aracılığıyla çok fazla olumlu tepkiler aldıklarını aktardı.

Herkesin çok duygulandığını dile getirdiğini söyleyen Aktaş, "Ağlayanlar, alkışlayanlar oldu. Biz, 'Yüz yıl önce bu vatanı bize emanet eden şehitlerimizin kıymetini bilelim, onları hatırlayalım, Fatihalarla analım'ı vurgulamak istedik. Amacımıza da ulaştığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- "Anlatılmaz, tarif edilmez bir duygu"

Farklı etkinlik ve aktivitelerle tarih bilincini de vurgulamaya çalıştıklarını kaydeden Aktaş, özellikle bu tiyatral uygulamanın tüm Türkiye'de çok ciddi bir karşılık bulduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarda ilk etapta şaşkınlık oluyor. Akabinde herkes büyük bir dikkatle, özenle dinliyor ve gözleri yaşaranlar, ağlayanlar, alkış tutanlar... Yani açıkçası anlatılmaz, tarif edilmez bir duygu. Biz gerçekten asker ruhlu bir milletiz. Biz mücadelelerle elde edilmiş, her karışı kanla sulanmış bu toprakların evlatlarıyız, torunlarıyız. Dolayısıyla böyle bir toplumun, konu şehit olunca, Milli Mücadele olunca irkilmemesi, dikkat kesilmemesi mümkün değil."

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30 Ağustos Bursa Zafer Bayramı

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