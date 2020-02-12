Zafere ulaşan Sanders: Trump için 'sonun başlangıcı'

Basının büyük ilgi göstermesi ve hangi adayın öne çıkacağının belirlenmesi konusunda önemli olan New Hampshire eyaletindeki ön seçimlerde Sanders oyların yüzde 26'sını aldı.

İki aday da Iowa'daki sonuçların tekrar sayılmasını talep etti.

Ancak Sanders zaferin kendisinde olduğunu öne sürerek seçim sonuçlarına karşı çıkmıştı.

Kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçiminde Demokratlar'dan kimin aday olacağının belirlenmesi için önemli olan ön seçimlerin ikincisi New Hampshire eyaletinde düzenlendi.

Sanders, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, "Bu akşam kazandığımız zafer, Donald Trump'ın sonunun başlangıcıdır" dedi.

Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ise oyların yüzde 9'unu alarak yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Iowa'da başlayan yarış, ABD'nin 50 eyaletinde düzenlenecek ve böylece yaz aylarında Demokratlar'dan kimin başkan adayı olacağı belirlenecek.

TRUMP OYLARIN YÜZDE 83'ÜNÜ ALDI

Partisinin reformist kanadından olan Sanders, daha adil bir vergi düzeni ve sağlık sistemi reformu vaat ediyor.

Sanders, 2016 yılında New Hampshire'da düzenlenen ön seçimlerde de rakibi Hillary Clinton'a karşı oyların yüzde 60'ını kazanmıştı; ancak daha sonra Hillary Clinton aday olarak seçilmişti.

Ancak sandık çıkış anketlerine göre Sanders 2016 yılında kendisine destek verenlerin sadece üçte ikisinin oyunu tekrar kazanabildi.

Bundan sonra ön seçimlerin düzenleneceği eyaletler Iowa ve New Hampshire gibi beyaz çoğunluğun değil, daha karmaşık bir seçmen kitlesine sahip olması dolayısıyla rekabetin daha yüksek olacağı seçim alanları olacak.

Demokrat Parti adaylarından New York'un eski belediye başkanı ve Bloomberg haber ajansının sahibi olan Michael Bloomberg ise 3 Mart'ta çok sayıda eyalette aynı anda düzenlenecek ön seçimlere kadar yarışmaya girmeyecek.