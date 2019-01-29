AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "31 Mart yerel seçiminden zaferle çıkmak zorundayız, zaferle çıkacağız da Allah'ın izniyle. Sefer bizim, zafer Allah'ındır ama biz mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz." dedi.

Elvan, partisince Karaman'da bir otelde düzenlenen "Vefa Programı"nda yaptığı konuşmada, 2002'den bu yana partiye emek vermiş dava sevdalılarıyla bir arada bulunmaktan memnun olduğunu söyledi.

Partiye gönülden bağlı olanların tek derdinin ülkenin istiklali ve istikbali olduğunu belirten Elvan, "Bu, ülkenin bağımsız bir şekilde, halkın kendi taleplerinin bizatihi yerine getirildiği bir yönetim anlayışının devamını arzu eden bir yaklaşımdır." ifadesini kullandı.

Karaman'ın tarih boyunca önemli kahramanlar yetiştirdiğini dile getiren Elvan, "Bugün yine yiğitlerimiz, kahramanlarımız yetişiyor. Hem ülkemiz hem Karaman'ımız için çaba sarfeden, ülkemizin istikbali ve istiklali için müthiş bir mücadele sergileyen kardeşlerimiz var. 15 Temmuz hadisesini yaşadık. Bugün Kazım Karabekir'i anma töreninde de ifade ettik, o dönemde Cumhuriyetimizin ilk yıllarında, Cumhuriyetimiz kurulmadan önce Kazım Karabekir Paşamız vardı, Karamanoğlu Mehmet Beyimiz vardı, Piri Reisimiz vardı ama 15 Temmuz'da da darbe girişimine karşı dik bir duruş sergileyen yüzlerce, binlerce, on binlerce kardeşimiz ayağa kalktı." diye konuştu.