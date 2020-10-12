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Zagrab’de hükümet binası önünde polise silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 14:44 | Son Güncelleme

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’deki hükümet binasının önündeki bir polis uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’deki hükümet binasının önündeki bir polis uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Zanlı, ölü olarak ele geçirildi.
Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de bulunan hükümet binası önünde yerel saatle 08.00 sularında bir polis memuruna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıya uğrayan polis yaralanırken, Hırvat polisi saldırganın peşine düştü. Arama çalışmalarının ardından söz konusu silahlı saldırgan ölü bulundu. Polis tarafından yapılan açıklamada, "Polis daha sonra intihar eden ve görünüşü failin tanımına uyan bir kişi buldu" ifadeleri kullanıldı.
Yaralı polisin hükümet binasının güvenlik ekibinde görevli olduğu belirtildi.

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