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Zagreb Büyükelçisi Hızlan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 18:39 | Son Güncelleme

Zagreb Büyükelçisi Hızlan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ZAGREB (AA) - Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Hızlan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yer alan üç fotoğraf için oy kullandı.

Hızlan, haber kategorisinde, Bülent Ersöz'ün "'Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" başlıklı fotoğrafına oy verirken, yaşam kategorisinde ise oyunu, Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını seçen Hızlan, bu fotoğrafın güçlü bir sosyal mesaj içerdiğini ve Beytullah'ın hayallerinden vazgeçmeyerek, mücadele etmeye devam ettiğini söyledi.

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AA "Yılın Fotoğrafları" oylaması büyükelçi Hırvatistan Mustafa Babür Hızlan

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