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Zagreb'de Aliya İzetbegoviç sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 22:35 | Son Güncelleme

Boşnak Ulusal Konseyi tarafından düzenlenen merhum Boşnak lider Aliya İzetbegovic'in fotoğraflarından oluşan "Başkana yakından bakın" isimli fotoğraf sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu - SDA Başkanı Bakir İzetbegoviç: - "Aliya İzetbegoviç, çağdaşları tarafından doğru şekilde tanınmadı, belli ki Allah'ın onunla ilgili başka planları vardı"

ZAGREB (AA) - Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de merhum Boşnak lider Aliya İzetbegovic'in fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) tarafından Hırvatistan Gazeteciler Kurumu'nda açılan "Başkana yakından bakın" isimli fotoğraf sergisine, Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç'in yanı sıra Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Zagreb Koordinatörü Haşim Koç ve çok sayıda davetli katıldı.

Boşnak liderin yaşamından kesitlerin ve sözlerinin bulunduğu yaklaşık kırk fotoğrafın yer aldığı serginin açılışında konuşan İzetbegoviç, Zagreb'de sayısı az olsa da güçlü ve nitelikli bir Boşnak topluluğunun bulunduğuna dikkati çekti.

Aliya İzetbegoviç'in kişiliğinin günümüzde Bosna Hersek ve dünyanın dört bir yanında yaşatıldığına işaret eden İzetbegoviç, "Aliya İzetbegoviç, çağdaşları tarafından doğru şekilde tanınmadı, belli ki Allah'ın onunla ilgili başka planları vardı." dedi.

Açılışa katılanlara babasının Bosna Hersek için verdiği mücadele ve hapiste geçirdiği yıllarını anlatan İzetbegoviç, Aliya İzetbegoviç'in komünizm görüşüne değinerek, şunları kaydetti:

"Eşitlik, sosyal haklar ve insanların kaderlerini yöneten zengin kapitalistlere karşı mücadele, İslam ilkeleriyle büyütülmüş bir genç için kabul edilebilirdi. Ancak Allah'ın yerini partinin alması, hakikate saygısızlık edilmesi ve bireyin özgürlüğünü kısıtlayan toplum anlayışı onun için kabul edilemezdi."

BNV Başkanı Armin Hodzic de serginin, yeni kurulan konseyin tanıtımı mahiyetinde olduğunu kaydederek, "Aliya İzetbegoviç'in kişiliği ve eserleri, çağdaş Boşnak dünyasının en önemli sembollerinden biridir." diye konuştu.

Hodzic, "Aliya'nın alçakgönüllülüğü, bilgeliği ve eğitimi gelecek nesillere örnek teşkil edecektir." ifadesini kullandı.

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Aliya İzetbegovic bakir izetbegovic Hırvatistan sergi

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