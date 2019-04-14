Zagreb'de Aliya İzetbegoviç sergisi

ZAGREB (AA) - Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de merhum Boşnak lider Aliya İzetbegovic'in fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) tarafından Hırvatistan Gazeteciler Kurumu'nda açılan "Başkana yakından bakın" isimli fotoğraf sergisine, Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç'in yanı sıra Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Zagreb Koordinatörü Haşim Koç ve çok sayıda davetli katıldı.

Boşnak liderin yaşamından kesitlerin ve sözlerinin bulunduğu yaklaşık kırk fotoğrafın yer aldığı serginin açılışında konuşan İzetbegoviç, Zagreb'de sayısı az olsa da güçlü ve nitelikli bir Boşnak topluluğunun bulunduğuna dikkati çekti.

Aliya İzetbegoviç'in kişiliğinin günümüzde Bosna Hersek ve dünyanın dört bir yanında yaşatıldığına işaret eden İzetbegoviç, "Aliya İzetbegoviç, çağdaşları tarafından doğru şekilde tanınmadı, belli ki Allah'ın onunla ilgili başka planları vardı." dedi.

Açılışa katılanlara babasının Bosna Hersek için verdiği mücadele ve hapiste geçirdiği yıllarını anlatan İzetbegoviç, Aliya İzetbegoviç'in komünizm görüşüne değinerek, şunları kaydetti: