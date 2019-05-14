Hayat kalitenizi yükseltmek için bir de bunları deneyin

Hayat kalitenizi yükseltmek için bir de bunları deneyin

Türkiye Haftası etkinlikleri, Zagreb Arkeoloji Müzesinde Göbeklitepe Kazı Heyeti Başkanı Celal Uludağ tarafından verilecek Göbeklitepe Konferansı ile başlayacak. Arkeoloji müzesindeki konferans sonrasında Göbeklitepe’nin geçmişten bu yana yolculuğunun anlatıldığı fotoğraf sergisi açılacak.

Zagreb’in tarihi ve önemli mekanlarında düzenlenecek Türkiye Haftası çerçevesinde söyleşiler, sergiler, konser ve atölye çalışmalarıyla Türkiye’nin kültürel ve sanatsal birikimi paylaşılacak.

“Türkiye Haftası”, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğinin himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğuş Grubu, Kentbank, Türk Hava Yolları, Zagreb Arkeoloji Müzesi, Zagreb Etnografya Müzesi ve Zagreb Üniversitesi ile iş birliğinde gerçekleştirilecek.

YEE'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilki nisan ayında Romanya’da gerçekleştirilen Türkiye Haftası etkinliklerinin ikinci durağı 15-18 Mayıs'ta Hırvatistan’ın başkenti Zagreb olacak.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından "Göbeklitepe: İnsan ve Hayat" temasıyla düzenlenen "Türkiye Haftası" etkinliklerine, 15-18 Mayıs'ta Hırvatistan'ın başkenti Zagreb ev sahipliği yapacak.

- Türk mutfağı da tanıtılacak

Hafta kapsamında, ünlü şef Ali Açıkgül ile Türk mutfağı etkinlikleri ve atölye çalışmaları, çellist Uğur Işık öncülüğünde Anadolu’dan ezgilerin yer alacağı "Anadolu Ruhu" konseri ve Zagreb Üniversitesinde müzik ustalık sınıfı gerçekleştirilecek.

Diğer yandan Göbeklitepe Kazı Heyeti Başkanı Celal Uludağ’ın yerel akademisyenlerle de bir araya geleceği etkinlik kapsamında Göbeklitepe'ye ilişkin sohbet programı yapılacak.

Program kapsamında Zagreb Arkeoloji Enstitüsünde sanatçı Sibel Sevim’in “Anadolu Seramik Sanatı Sergisi ve atölye çalışmaları, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Fotoğraf Sergisi ve Göbeklitepe Sergisi açılacak.

Programda geleneksel sunumlar eşliğinde Türk lezzetleri, Türk şerbetleri ve Türk kahvesi ikramları da yapılacak.

- 6 ülkede daha yapılacak

YEE tarafından her yıl farklı bir tema ile gerçekleştirilen Türkiye Haftası etkinlikleri bu yıl Göbeklitepe Yılı kapsamında “Göbeklitepe: İnsan ve Hayat” ana temasıyla düzenleniyor.

Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki dostluğun ve kültürel bağların pekişmesi amacıyla 2009'dan bu yana dünyanın dört bir yanında etkinlikler gerçekleştiren YEE, Türkiye’nin yurt dışında kapsamlı bir şekilde tanıtılmasına yönelik çalışmalarına hızla devam ediyor.

“Türkiye Haftası” etkinliklerine bu yıl Zagreb'in ardından Rusya'nın St. Petersburg, Arnavutluk'un Tiran, İspanya'nın Madrid, Sırbistan'ın Belgrad, Tunus'un Tunus ve Lübnan'ın Beyrut şehirleri de ev sahipliği yapacak.