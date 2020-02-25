Zaharova'dan 'Gürcü gazeteciler Lavrov'a saldırmaya çalıştı' iddiası

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Birleşmiş Milletler (BM) toplantısının düzenlendiği İsviçre’nin Cenevre kentinde oturum sırasında Gürcü gazetecilerin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a koridorda saldırmaya çalıştığını, kendisi dahil Rus diplomatların Lavrov’u korumak için gazetecileri engellemeye çalıştığını söyledi. Zaharova, engellemeye çalıştıkları gazetecilerin tekme ve yumruklarla kendilerine saldırdığını iddia etti.

Lavrov’un Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e gerçekleşeceği ziyaret öncesi yaşanan olayda durumu “acınası” olarak yorumlayan Zaharova, sosyal medya hesabından morarmış ve küçük kanamalarının olduğu ayaklarının ve ellerinin fotoğraflarını yayınladı.

Kaynak: İHA

