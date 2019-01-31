HABER

Zaharova: "Terörist gruplar sivillere yönelik kimyasal silah kullanıldığına dair yalan ifadeler ortaya atıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.01.2019 12:59 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Terörist gruplar İdlib’de sivillere yönelik kimyasal silah kullanıldığına dair yalan ifadeler ortaya atıyor" dedi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, haftalık basın brifinginde önemli konuları ele alırken, terörist grupların İdlib’de kimyasal silah provokasyonları yaptığını öne sürdü.Dışişleri Bakanlığı konutunda gerçekleştirilen basın brifinginde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un önümüzdeki günlerde yapacağı Orta Asya ziyaretleri hakkında bilgi veren Zaharova, “3-4 Şubat tarihinde Lavrov, Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cengiz Aidarbekov ile görüşme gerçekleştirecek.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Terörist gruplar İdlib’de sivillere yönelik kimyasal silah kullanıldığına dair yalan ifadeler ortaya atıyor" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, haftalık basın brifinginde önemli konuları ele alırken, terörist grupların İdlib’de kimyasal silah provokasyonları yaptığını öne sürdü.
Dışişleri Bakanlığı konutunda gerçekleştirilen basın brifinginde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un önümüzdeki günlerde yapacağı Orta Asya ziyaretleri hakkında bilgi veren Zaharova, “3-4 Şubat tarihinde Lavrov, Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cengiz Aidarbekov ile görüşme gerçekleştirecek. Ardından 4-5 Şubat tarihlerinde Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman ve Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile görüşecek. 5-6 Şubat tarihlerinde ise Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile görüşme gerçekleştirecek. Görüşmelerde ülkeler arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak” dedi.

"İdlib’te provokasyondan vazgeçilmiyor"
Zaharova, Suriye’nin İdlib kentinde yaşananlara değinerek, “İdlib’de gerilim azalmıyor. Bölgede bulunan terörist gruplar yerleşim alanlarını bombalamaktan geri kalmıyor aynı zamanda Şam güçlerine karşı saldırılarda bulunuyor. Ayrıca terörist gruplar İdlib’de sivillere yönelik kimyasal silah kullanıldığına dair yalan ifadeler ortaya atıyor. Bu da bölgede ciddi endişelere yol açıyor. Edindiğimiz istihbarat çalışmalarına göre, ’beyaz miğferli’ isimli grup İdlib’deki hastanelerde bu tür provokasyon görüntülerinin hazırlanması için çalışma yapıyor” ifadelerini kullandı.
Sözlerine Latin Amerika ülkelerinden Venezuela’da patlak veren krizi değerlendirerek devam eden Zaharova, “ABD, Venezuela’daki mevcut durumu çok önceleri değiştirmeyi planladı. Venezuela’daki kriz bölgedeki diğer ülkeleri doğrudan etkileyecek ve izleri silinemeyen bir felakete yol açacaktır. En objektif şekilde tüm dünya ülkelerini Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde yaşananları analiz etmeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu. ABD’nin Maduro hükümetine uyguladığı yaptırımlardan da bahseden Zaharova, “Washington’ın Maduro hükümetine karşı uyguladığı petrol ambargosu sabotajdır. Bu uluslararası ilişkilere zarar vermekle kalmayıp tüm bölgeye zarar verecek bir harekettir” dedi.

PARTNER‘İranlı Hulk'un çocukluk fotoğrafı dünyayı karıştırdı!‘İranlı Hulk'un çocukluk fotoğrafı dünyayı karıştırdı!
MHP’den Tunç Soyer’e özür çağrısıMHP’den Tunç Soyer’e özür çağrısı
HDP'li vekillerden Leyla Güven'e destek nöbetiHDP'li vekillerden Leyla Güven'e destek nöbeti

En Çok Okunan Haberler

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Diğer Haberler
Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Kılıçdaroğlu’ndan jammer talimatı

Kılıçdaroğlu’ndan jammer talimatı

Muharrem İnce: Kimse babasının hesabını veremez

Muharrem İnce: Kimse babasının hesabını veremez

CHP Orhangazi ilçe yönetimi istifa etti

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek? Devlet Bahçeli duyurdu

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek?

CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.