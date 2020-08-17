Zahide Yetiş ekranlara hangi kanalda dönüyor? Tanıtım filminde bir ilk yaşandı...

Ekranların en çok sevilen ve yıllardır başarılı ve istikrarlı bir izlenme oranıyla dikkat çeken Zahide Yetiş ve Global Medya yine bombayı patlattı.

Medyaradar'ın elde ettiği bilgilere göre; ünlü sunucu geçtiğimiz yıllarda sunduğu formatın dışında bambaşka bir formatla ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Genellikle gündüz kuşağı programlarında Türk izleyicisinin karşısına sunucu olarak çıkan Zahide Yetiş, bu kez bambaşka bir konsepte sahip olan bir moda yarışma programıyla ekranlara gelecek

Ünlü sunucu eylül ayından itibaren yeni sezonda Kanal D ekranlarında olacak.

Zahide Yetiş artık her gün kendine güvenen 5 gelin ve 5 kaynanayı yarıştıracak...

Kaynanalar gelinlerini giydirecek ve haftanın birincisi olmak ve büyük ödülü kazanmak için kıyasıya bir rekabete girişecekler...

Programda hem moda, hem yemek hem de, misafirperverlik yarışacak...

Kaynanalar bir hafta boyunca diğer yarışmacılara gelinlerinin hem şık hem de hamarat olduğuna ikna etmeye çalışacak.

Zahide Yetiş'in keyifli formatını yıllardır birlikte çalıştığı yaptıkları her projeyle ses getiren Global Medya'nın gündüz kuşağında tecrübeli ekibi hazırlayacak.