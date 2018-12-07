Zahide Yetiş İlahiyat Fakültesi'nde hadis dersine girince...

Show TV'de "Zahide Yetiş'le" programını hazırlayıp sunan ünlü televizyoncu Zahide Yetiş, cuma günleri programında konuk ettiği ilahiyatçı Mustafa Karataş'la birlikte İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde derse girdi.

Zahide Yetiş, Türk hadis kürsüsü profesörü Mustafa Karataş ile beraber ilahiyat öğrencilerine ders verdi. Sosyal medya ayağa kalktı.

Mustafa Karataş'ın bir gün önceden öğrencilerine Zehide Yetiş'in geleceğini haber verip, arkadaşlarına da duyurmalarını istediğini gösteren mesajlar ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Zahide Yetiş'in Mustafa Karataş ile ilahiyat öğrencilerine 'Hadis Dersi'nde ders verdiği görüntüler sosyal medyada sert tepki çekti.

Dersten bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşan gazeteci Nevzat Çiçek ise Yetiş'in ilahiyat fakültesinde derse girmesine sert tepki gösterdi.

Nevzat Çiçek, Twitter'da paylaştığı mesajda "Zahide Yetiş İstanbul ilâhiyatta Mustafa Karataş nezaretinde derse girmiş. Konu başlığını gerçekten merak ediyorum" dedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunlar da işi iyice şova dönüştürdü" yorumunu yaptı.

