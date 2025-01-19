Zahide Yetiş'in avukatından açıklama

Zahide Yetiş'in sunduğu programa bir an damga vurmuştu. Yetiş'in Mehmet A.'ya görüntülerde eşi olduğu iddia edilen kadının, başka bir erkekle yaşadığı öne sürülen cinsel ilişki görüntülerini izlettiği gündem olmuş ve RTÜK soruşturma başlatmıştı.

Yetiş'in avukatı söz konusu görüntülerin cinsel içerikli olmadığını, Mehmet A.'nın öyle bir algı yaratmaya çalıştığını aktararak "Daha önce sosyal medyaya yansıyan cinsel içerikli olduğu iddia edilen görüntüler, olayın başka bir boyuta taşınmasına sebep olmuştur" dedi.

Avukat yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Geçtiğimiz haftalarda Adana’da S.A.’nın kocası M.A’ya bıçakla saldırdığı görüntüler sosyal medyaya yansımış ve evli çift arasındaki alışıldık dışı iddialar çok sayıda basın organında haber olarak yayınlanmıştır. Güncel ve toplumsal ilgiye haiz vaka, bu nedenle “Zahide Yetiş’le Yeniden Başlasak” programının 10,13 ve 14 Ocak 2025 tarihlerindeki yayınlarına konu edilmiştir. İlk günden itibaren tüm yayın, koca M.A. stüdyoda, ev hapsinde olan eşi S.A. ise telefonda olmak suretiyle, karşılıklı diyalog ve açıklamalar temelinde ve herhangi bir şekilde kişilerin cevap hakkı ihlal edilmeksizin gerçekleştirilmiştir.

10,13 Ocak 2025 tarihlerindeki yayınlarda, yaralama suçunun faili olan kadın S.A. bıçaklama olayının sebeplerine ilişkin iddialarını, iddiaların muhatabı olan eşi M.A.’nın yüzüne karşı ifade etmiştir. Bu yayın sonrası, sosyal medyada Müvekkilimin Programı “eşine şiddet uygulayan bir kadın savunulacak şekilde yayın yapıldığı “ gerekçesiyle bir kısım çevrelerce adeta linç edilmiş, yoğun eleştirilere, hatta hakaretlere maruz kalmıştır.

14 Ocak 2025 tarihli Program’da ise Programın sunucusu Zahide Yetiş’in, ihbar hattına gelen bir fotoğrafı “bu kim” diyerek katılımcı M.A’ya göstermesi sonrasında, katılımcının tuhaf bir şekilde aşırı tepki verdiği ve sanki cinsel içerikli bir video izliyor algısı yaratmaya çalıştığı görülmüştür. Katılımcı MA’ya gösterilen fotoğraf, cinsel içerikli bir video yada fotoğraf değildir. İstanbul’a çekildiği iddia edilen sözkonusu fotoğraf, sahibinin kimliği teyid edilmediği için sorumlu yayıncılık gereği yayına alınmamıştır.

Hal böyle iken; daha önce sosyal medyaya yansıyan cinsel içerikli olduğu iddia edilen görüntüler, olayın başka bir boyuta taşınmasına sebep olmuştur. Bahsi geçen sosyal medya görüntüleri zaten karı koca tarafından bilinmektedir ve S.A. bu görüntülerle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu aynı programda açıkça ifade etmiştir.

M.A.’ya gösterilen fotoğraf yayına verilmediği ve izleyiciler tarafından fotoğrafın içeriği bilinmediği halde, bu kere Müvekkilimin Programı başka bir kesim tarafından, “koca lehine yayın yapıldığı, kadın haklarının hiçe sayıldığı” gerekçesiyle sosyal medyada linç edilmiştir, gerçek olmadığı halde programda cinsel içerikli video izlettirildiği söylenmiş, Müvekkilim çeşitli hakaret ve iftiralara maruz bırakılmıştır. ,

Müvekkilim bir prodüksiyon şirketidir. Konuyu ve konukları belirler, ancak bu tarz reality programlarda, sunucunun yada konukların okuyacağı yazılmış bir metin sözkonusu olmaz, içerik sunucu ve katılımcıların diyalogları çerçevesinde anlık olarak şekillenir. Program canlı yayınlanan bir program olduğundan, yayıncılık ilkeleri uyarınca, yayına yansımaması gereken söz ve ifadeler aynı anda kapatılmıştır. Bunun dışında olarak, sunucu ve katılımcıların anlık reaksiyonları, programın canlı yayınlanıyor olması nedeniyle Müvekkilimin doğrudan müdahale edebileceği konular değildir.

Gelinen aşamada Müvekkilim gerçek olmayan bir vakıa üzerinden (cinsel içerikli video izlettirme) adeta bir karalama kampanyasına maruz bırakılmıştır. Bu amacını aşan sosyal medya linç kampanyalarında kullanılan hakaret ve iftira teşkil eden ifadelerin sahipleri tespit edilmiş olup, bu kişiler hakkında Müvekkilim tüm yasal haklarını sonuna kadar kullanacaktır. "