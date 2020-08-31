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Zahide Yetiş’in eşi Cem Arısoy kimdir? Zahide Yetiş kimdir? Zahide Yetiş kaç yaşında?

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 17:23 | Son Güncelleme

Zahide Yetiş yeni program haberiyle bir kez daha gündeme geldi. Zahide Yetiş’le Gelin Görün isimli projeye dair konuşan Yetiş, program tanıtımında ilk defa kayınvalidesi ile ekran karşısına çıktığı ve bu heyecanı beraber yaşadıklarını söyledi. Şimdi, Zahide Yetiş kimdir ve Zahide Yetiş’in eşi kimdir sorularına cevap aranıyor. İşte Yetiş’in hayranlarının merak ettiği tüm konular ve Cem Arısoy kimdir sorusunun yanıtı...

Zahide Yetiş’in eşi Cem Arısoy kimdir? Zahide Yetiş kimdir? Zahide Yetiş kaç yaşında?

Yepyeni bir programla ekranlara gelecek olan Zahide Yetiş, hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Moda konusunda iddialı kayınvalideler ile hamaratlığı, temizliği ve misafirperverliğine güvenen gelinlerin mücadele edeceği Zahide Yetiş’le Gelin Görün programı, izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Zahide Yetiş yeni program müjdesi verdikten sonra ünlü ismin hayranları tarafından Zahide Yetiş’in eşi kimdir sorusu sorulmaya başladı. Cem Arısoy ne iş yapıyor diye de merak ediliyor. İşte Cem Arısoy ve Zahide Yetiş ile ilgili tüm merak edilenler...

ZAHİDE YETİŞ KİMDİR?

Ünlü televizyon sunucusu hakkında en fazla sorulan sorulardan bir tanesi Zahide Yetiş kaç yaşında sorusu oldu. 7 Temmuz 1979 yılında dünyaya gelen ünlü isim, şu an 41 yaşında. Hayranları tarafından Zahide Yetiş nereli sorusuna da yanıt aranıyor. Ünlü sunucunun Viyana’da dünyaya geldiği biliniyor. Zahide Yetiş İzmir Özel Fatih Koleji’nden mezun olduktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü’nde eğitim aldı. Aynı zamanda ünlü isim küçük yaşlardan itibaren TRT’de seslendirme yaptı.

İzmir Fatih Koleji’nde Diksiyon, Güzel Konuşma ve Artikülasyon dersleri de veren Zahide Yetiş, TRT’de çok sayıda programın sunuculuğunu üstlendi. TRT’de Genç Gözüyle Tartışma, İnternet TV, Türk Site, Gün Başlıyor, Şans Karesi ve İzlenimler gibi çok sayıda kültür, eğlence ve yarışma programlarının sunuculuğunu yaptı. Zahide Yetiş özellikle 2009 ile 2014 seneleri arasında Kanal D’de yayınlanan Doktorum programı ile geniş bir hayran kitlesi edindi.

2013 ile 2015 seneleri arasında ATV’de ekranlara gelen Zahide ile Yetiş Hayata programının ardından 2015’ten 2020 yılına kadar Show TV’de hafta içi her sabah Zahide Yetiş’le isimli programı sundu. Daha öncesinde bir kez evlilik yapmış ve boşanmış olan Zahide Yetiş eşi Cem Arısoy ile 2014 senesinde dünya evine girdi.

CEM ARISOY KİMDİR?

2014 senesinde Zahide Yetiş, iş insanı Cem Arısoy ile Paris’te dünya evine girdi. Şimdi, ünlü ismin hayranları tarafından Cem Arısoy nereli sorusuna yanıt aranıyor. Cem Arısoy’un İzmir, Karşıyaka doğumlu olduğu biliniyor. Cem Arısoy kaç yaşında sorusuna yanıt olarak ise Arısoy’un 1975 doğumlu olduğu ve şu an 45 yaşında olduğu biliniyor. Zahide Yetiş ve eşinin 2018 yılında Aras adındaki oğulları dünyaya geldi. Zahide Yetiş, hamilelik haberini de canlı yayında izleyicileriyle paylaştı.

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