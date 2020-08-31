Zahide Yetiş’in eşi Cem Arısoy kimdir? Zahide Yetiş kimdir? Zahide Yetiş kaç yaşında?

Yepyeni bir programla ekranlara gelecek olan Zahide Yetiş, hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Moda konusunda iddialı kayınvalideler ile hamaratlığı, temizliği ve misafirperverliğine güvenen gelinlerin mücadele edeceği Zahide Yetiş’le Gelin Görün programı, izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Zahide Yetiş yeni program müjdesi verdikten sonra ünlü ismin hayranları tarafından Zahide Yetiş’in eşi kimdir sorusu sorulmaya başladı. Cem Arısoy ne iş yapıyor diye de merak ediliyor. İşte Cem Arısoy ve Zahide Yetiş ile ilgili tüm merak edilenler...

ZAHİDE YETİŞ KİMDİR?

Ünlü televizyon sunucusu hakkında en fazla sorulan sorulardan bir tanesi Zahide Yetiş kaç yaşında sorusu oldu. 7 Temmuz 1979 yılında dünyaya gelen ünlü isim, şu an 41 yaşında. Hayranları tarafından Zahide Yetiş nereli sorusuna da yanıt aranıyor. Ünlü sunucunun Viyana’da dünyaya geldiği biliniyor. Zahide Yetiş İzmir Özel Fatih Koleji’nden mezun olduktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü’nde eğitim aldı. Aynı zamanda ünlü isim küçük yaşlardan itibaren TRT’de seslendirme yaptı.