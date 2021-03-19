Zahide Yetiş kimdir? Zahide Yetiş kaç yaşında? Zahide Yetiş evli mi?

Zahide Yetiş başarılı sunuculuğunun yanında “Dinle! Hayat Sana Fısıldıyor!” isimli bir kitap yazmıştır. Aynı zamanda engelli yazar Onu Ustaoğlu’nun yazdığı, “Hey! Biz de Buradayız” isimli kitabı seslendirmiştir. Zahide Yetiş, 2014 yılında iş adamı Cem Arısoy ile Paris’te dünya evine girmiştir.

ZAHİDE YETİŞ KİMDİR?

Zahide Yetiş, 1979 yılında Avusturya, Viyana'da doğmuştur. Babası burs kazanıp okul için Viyana'ya gitmiştir ve Zahide Yetiş Viyana’da doğmuştur. Anne tarafı Yunanistan - Selanik, baba tarafı Kütahya'dan İzmir'e gelmiştir. Bir kız, üç erkek kardeşi vardır. Zahide Yetiş, çok küçükken anne babası boşanmış, Zahide Yetiş babaannesinin yanında İzmir'de büyümüştür. Ortaokul ve Lise yıllarında Güzel Konuşma, Şiir Okuma ve Kompozisyon Yarışmalarında birincilikler almıştır. Lise eğitimini İzmir Özel Fatih Koleji'nde tamamlamıştır. Ardından 9 Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur.

Çocukluk yıllarında TRT'de belgesel seslendirmeleriyle televizyonculuk hayatı başlamıştır. Reklam Seslendirmeleri yanı sıra Haber Spikeri ve Metin Yazarı olarak görev yapmıştır.