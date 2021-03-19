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Zahide Yetiş kimdir? Zahide Yetiş kaç yaşında? Zahide Yetiş evli mi?

19.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her Cumartesi Star TV’de yayınlanan İbo Show’un 20 Mart’taki yeni bölümüne Zahide Yetiş konuk oluyor. Başarılı bir televizyon sunucusu olan Zahide Yetiş, mesleğe ilk adımı TRT stüdyolarında atmıştır. Zahide Yetiş, birçok programda sunuculuk yapmıştır ancak tanınması Kanal D’de yayınlanan “Doktorum” programıyla olmuştur.

Zahide Yetiş kimdir? Zahide Yetiş kaç yaşında? Zahide Yetiş evli mi?

Zahide Yetiş başarılı sunuculuğunun yanında “Dinle! Hayat Sana Fısıldıyor!” isimli bir kitap yazmıştır. Aynı zamanda engelli yazar Onu Ustaoğlu’nun yazdığı, “Hey! Biz de Buradayız” isimli kitabı seslendirmiştir. Zahide Yetiş, 2014 yılında iş adamı Cem Arısoy ile Paris’te dünya evine girmiştir.

ZAHİDE YETİŞ KİMDİR?

Zahide Yetiş, 1979 yılında Avusturya, Viyana'da doğmuştur. Babası burs kazanıp okul için Viyana'ya gitmiştir ve Zahide Yetiş Viyana’da doğmuştur. Anne tarafı Yunanistan - Selanik, baba tarafı Kütahya'dan İzmir'e gelmiştir. Bir kız, üç erkek kardeşi vardır. Zahide Yetiş, çok küçükken anne babası boşanmış, Zahide Yetiş babaannesinin yanında İzmir'de büyümüştür. Ortaokul ve Lise yıllarında Güzel Konuşma, Şiir Okuma ve Kompozisyon Yarışmalarında birincilikler almıştır. Lise eğitimini İzmir Özel Fatih Koleji'nde tamamlamıştır. Ardından 9 Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur.

Çocukluk yıllarında TRT'de belgesel seslendirmeleriyle televizyonculuk hayatı başlamıştır. Reklam Seslendirmeleri yanı sıra Haber Spikeri ve Metin Yazarı olarak görev yapmıştır.

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TV8 'de "Kentlerin Dili" adlı programla Türkiye'yi dolaşarak 25 ayrı şehrin yarı belgesel programını yapmıştır. Altı yıl boyunca Türkiye'nin ilk Teknoloji Programı olan 'İnternet TV'yi sunmuş, 'İnternet Dünyası' adlı bir gazete köşesi hazırlamıştır.

İzmir Fatih Kolejinde Diksiyon Güzel Konuşma ve Artikülasyon dersleri vermiştir.

TRT Kurumunda, İzmir ve Ankara televizyonlarında "Genç Gözüyle Tartışma", "İnternet TV", "Türk Site", "Gün Başlıyor", "Şans Karesi" ve "İzlenimler" gibi kadın, eğitim, kültür, eğlence ve tartışma ve yarışma programlarının sunuculuğunu yapmıştır.

Kanal D'de yayınlanan tam üç sezon "Doktorum" programını Op. Dr. Aytuğ Kolankaya ile beraber sunmuştur. Daha sonra ATV'de "Zahide'yle Yetiş Hayata" adlı programda sunuculuk yapmıştır.

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Star TV Zahide Yetiş
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