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Zalando’nun CEO’su ‘eşinin kariyerine öncelik vermek için’ işini bırakıyor

07.12.2020 12:47 | Son Güncelleme:
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Zalando’nun CEO’su ‘eşinin kariyerine öncelik vermek için’ işini bırakıyor

Avrupa’nın internet üzerinden satış yapan en büyük moda perakendecisi Zalando’nun CEO’larından Rubin Ritter, “eşinin kariyerine öncelik tanımak için” görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Avrupa'nın internet üzerinden satış yapan en büyük moda perakendecisi Zalando'nun CEO'larından Rubin Ritter, "eşinin kariyerine öncelik tanımak için" görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Ritter, 2010 yılından bu yana, merkezi Berlin'de bulunan şirketin üç eş-CEO'sundan biri.

12 yıl önce; 2008 küresel finans krizinden hemen önce bir start-up olarak kurulan Zalando, bugün 20 milyar euro piyasa değeri olan, 14 bin kişinin çalıştığı bir şirkete dönüştü. 36 milyon müşterisi olan Zalando geçen çeyrekte 1,85 milyar euro gelir açıkladı.

2023 sonuna kadar sözleşmesi var

Rubin Ritter, şirketle 2023 sonuna kadar sözleşmesi olmasına karşın önümüzdeki Mayıs'ta görevinden ayrılacak.

Ritter açıklamasında "Karımla, önümüzdeki yıllarda önceliğin onun kariyer planlarında olması gerektiği konusunda anlaştık. Büyüyen aileme daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Zalando'da geçirdiğim 11 muhteşem yılın ardından, artık hayatıma yeni bir yön vermenin zamanı geldi" dedi.

Rubin Ritter, Zalando co-CEO

Ritter'in açıklamasında eşi ve işiyle ilgili ayrıntı yer almadı.

Zalando'nun açıklamasında Ritter'in ayrılmasından sonra şirketi diğer eş-CEO'lar Robert Gentz ve David Schneider'ın yönetmeye devam edeceği belirtildi.

Ritter, şirketin strateji ve iletişiminden sorumlu CEO'suydu. Geçen yıla kadar şirketin mali işlerinden de Ritter sorumluydu.

Gentz, Ritter'in istifasıyla ilgili açıklamasında "Ofisimizin bodrumundan ilk ayakkabımızı sattığımızda bu yolculuğun bizi nereye götüreceğini bilmiyorduk. Zalando'nun başarısında Rubin'in çok büyük payı var" dedi.

17 ülkede müşterisi bulunan Zalando, moda ürünlerinin yanı sıra aksesuar ve güzellik ürünleri de satıyor.

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