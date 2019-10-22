Zalim İstanbul 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Agah'ın Nedim kararı köşkü karıştırıyor! Zalim İstanbul 15. son bölüm izle!

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul'un 15. yeni bölümü 21 Ekim Pazartesi akşamı Kanal D'de yayınlandı. Zalim İstanbul'un son bölümünde, Ceren'in Nedim'e yaptıklarını öğrenen Agah, sert kararlar aldı. Agah ilk olarak Ceren ve Neriman'ı köşkten kovarken, Cemre ve Cenk'i de tekrar evine aldı.

ZALİM İSTANBUL 16. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zalim İstanbul dizisinin 16. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde Agah'ın Cemre için yaptığı plan ortaya çıkacak.



Agah, ev halkına Nedim'i Londra'ya yolladığını söyler. Bu herkes için şaşırtıcıdır. Özellikle de Cemre, Nedim için katlandığı her şeyin boşa gittiğini düşünür.

Diğer taraftan Ceren'in bebeği için yapılan babalık testinin sonuçları beklenmektedir. Cenk artık yolun sonuna geldiğini düşündüğü için bir kaçış planı yapar. Ceren de bu plana dahil olacaktır. Ve bu durum Şeniz tarafından hiç de hoş karşılanmaz.