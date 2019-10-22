Zalim İstanbul 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Agah'ın Nedim kararı köşkü karıştırıyor! Zalim İstanbul 15. son bölüm izle!

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul'un 15. yeni bölümü 21 Ekim Pazartesi akşamı Kanal D'de yayınlandı. Zalim İstanbul'un son bölümünde, Ceren'in Nedim'e yaptıklarını öğrenen Agah, sert kararlar aldı. Agah ilk olarak Ceren ve Neriman'ı köşkten kovarken, Cemre ve Cenk'i de tekrar evine aldı.
ZALİM İSTANBUL 16. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Zalim İstanbul dizisinin 16. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde Agah'ın Cemre için yaptığı plan ortaya çıkacak.
Agah, ev halkına Nedim'i Londra'ya yolladığını söyler. Bu herkes için şaşırtıcıdır. Özellikle de Cemre, Nedim için katlandığı her şeyin boşa gittiğini düşünür.
Diğer taraftan Ceren'in bebeği için yapılan babalık testinin sonuçları beklenmektedir. Cenk artık yolun sonuna geldiğini düşündüğü için bir kaçış planı yapar. Ceren de bu plana dahil olacaktır. Ve bu durum Şeniz tarafından hiç de hoş karşılanmaz.
Agah'ın Cemre konusunda bazı planları vardır. Cemre hiç beklemediği bir anda Agah'ı karşısında bulur.
Zalim İstanbul yeni bölümüyle 28 Ekim Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!
ZALİM İSTANBUL 15. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 15. bölümünde Agah, Ceren'in yeğeni Nedim'e yaptığı eziyetleri izledikten sonra köşkte sert kurallar alıyor. İlk olarak Ceren ve Neriman'ı köşkten kovuyor. Şeniz'e ve oğlu Cenk'e karşı temkinli yaklaşmaya başlıyor. Şeniz'den, Nedim'in üzerindeki vasi hakkını elinden alarak kararlılığını ortaya koyuyor. Nedim'i yeni doktorlar ışığında tekrar tedavisine başlatıyor. Yaşananlarda parmağı olmadığını düşündüğü Cemre ve Cenk'i tekrar köşke alıyor. Tüm bu yaşananlardan etkilenen Ceren yeni planlarla köşke dönmenin hesaplarını yapıyor; fakat, ne onun, ne de Şeniz'in beklemediği bir olay yaşanıyor.
Cemre ise, tekrar köşke dönmenin ve Nedim'e yakın olmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu mutluluk Nedim'in kendisine takındığı soğuk tavır karşısında buruk bir duyguya dönüşüyor. Yavaş yavaş iyileşme belirtileri gösteren Nedim'i yaşlı gözlerle uzaktan izlemekle kalıyor. Cenk ise, iki farklı duyguyu birden yaşıyor. Nedim'in iyileşmesine sevinirken, Agah'ın kuzeni Nedim'i işlerin başına geçirme düşünceleri karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor.
Tüm bunların ışığında Nedim, Cemre'nin duygusal desteğini geri çevirip kendi başına ayaklanmanın izlerini gösteriyor. Cemre-Cenk evliliğinin verdiği hırsla iyileşme sürecini hızlandırıyor...
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